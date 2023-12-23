Chery yatırıma bir adım daha yaklaştı

Çin’in bir numaralı otomotiv ihracatçısı Chery, Avrupa pazarındaki etkinliğini artırmak için fabrika kurmayı hedeflerken buna en yakın aday ülke ise Türkiye oldu. İlk etapta Ar-Ge Merkezi kurmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuruda bulunan Chery’nin Wuhu tesislerini Bakan Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başaknı Burak Dağlıoğlu ile birlikte ziyaret etti.

AVRUPA İÇİN ÜRETİM ÜSSÜ OLABİLİRİZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2012 yılından bu yana Çin'in en büyük otomotiv ihracatçısı olan Chery'nin üretim tesislerini ziyaretinde açıklamada bulunarak, "Geçtiğimiz ay 250 bin araç üreten markayı, ülkemizde yatırıma davet ettim. Türkiye'yi elektrikli araç üretim üssü haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Otomotiv sanayinin üretim merkezlerinden Anhui Eyaleti yönetimiyle yaptığımız görüşmede de Türkiye'nin yatırımcılara sunduğu fırsatları paylaştık" dedi.

ELEKRİKLİ ZEEKR'E TEŞVİK VE İMKANLAR TEK TEK ANLATILDI

Ningbo'da da temaslarda bulunan Bakan Kacır, sosyal medyadan Çin'in elektrikli araç üreticisi Zeekr'in üretim tesislerini gezdiklerini belirterek, "Zeekr tesislerini ziyaret ettik. Küresel pazarlara açılma planları yapan marka için Türkiye’mizin sunduğu imkanları konuştuk. Volvo, Lotus gibi markaları da üreten Geely’nin bir iştiraki olan Zeekr, 100 km/sa hıza 2 saniyede çıkabilen, 1000 km menzile sahip elektrikli araçlar üretiyor" diye konuştu.

TÜRKİYE GEREKLİ ŞARTLARA SAHİP

Yeni Şafak olarak Çin’de tesislerini dolaştığımız Çinli Chery’nin Uluslararası Başkanı Zhang Guibing yatırıma dair gazetemize ipuçları vermişti. Guibing, Türkiye’nin önemli ve büyük bir pazar olduğunun altını çizmişti: “Türkiye, Chery’nin Avrupa hamlesinde önemli bir köprü. Bunun yanında bir otomobil üretmek için tüm alt yapıya sahip. Türkiye’ye yatırım yapmayı kesinlikle değerlendiriyoruz. Bizim yapacağımız fabrika yatırımı küçük değil çok büyük olacak."

BİRLEŞİK KRALLIK'LA ELEKTRİKLİ ANLAŞMASI

Türkiye Birleşik Krallık'la elektrikli araçlarda menşe kolaylığında anlaştı. Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamındaki elektrikli araçların ticareti için sağlanan menşe kolaylığının 2027'ye kadar devam etmesinde anlaşma yapılırken, ihracatta da yaklaşık 615 milyon dolar tutarında bir zararın önüne geçildi. İki ülke arasında imzalanan karar 1 Ocak 2024'te uygulamaya konulacak. Anlaşmanın en önemli unsurlarından biri ise Togg oldu. Togg'un ihracatı için bu kararın önemli olduğuna işaret edilerek, Türkiye'nin elektrikli araç ihracatı konusunda önde olmasını sağlanacağına dikkat çekildi.







