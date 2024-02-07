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Ekonomi

Cibuti’de ‘İstanbul Meydanı’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cibuti’de İstanbul Meydanı’nı açtı.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 7/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 04:49 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Abdulkadir Uraloğlu Cibuti'de
Abdulkadir Uraloğlu Cibuti'de

Açılışta kendini evinde gibi hissettiğini söyleyen Uraloğlu, “Dün Dostluk Barajımızı açtık, bugün de (dün) İstanbul Meydanımızı açıyoruz. Hayırlı olsun. Türkiye ve Cibuti her zaman kardeş olmuştur. Bundan sonra da kardeş olacaktır. Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyorum” dedi. Cibuti Belediye Başkanı Said Davut Muhammed de İstanbul Meydanı’nın inşa edilmesinin ortak bir mirasın paylaşıldığını ve ortak bir tarihe sahip olunduğunun göstergesi olduğunu söyledi.


KAZAN KAZAN POLİTİKASI

Bakan Uraloğlu, Türk ve Cibutili iş insanlarıyla çalışma toplantısına da katıldı. İki ülkenin de stratejik konumuna dikkat çeken Uraloğlu, “Bizim bütün ilişkilerimiz karşılıklı çıkar ve kazan kazan politikasına dayanmaktadır. Bu anlamda da Cubuti'yle bu süreçte daha hızlı ilişkiler sürdüreceğimize inanıyorum” diye konuştu. Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı’nda yaşanan sıkıntılara da değinen Uraloğlu, "O yüzden alternatif yollar üzerinde de mutlaka beraberce çalışmamız gerekir” ifadesini kullandı.”


#Ekonomi
#Cibuti
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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