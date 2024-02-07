Cibuti’de ‘İstanbul Meydanı’

Açılışta kendini evinde gibi hissettiğini söyleyen Uraloğlu, “Dün Dostluk Barajımızı açtık, bugün de (dün) İstanbul Meydanımızı açıyoruz. Hayırlı olsun. Türkiye ve Cibuti her zaman kardeş olmuştur. Bundan sonra da kardeş olacaktır. Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyorum” dedi. Cibuti Belediye Başkanı Said Davut Muhammed de İstanbul Meydanı’nın inşa edilmesinin ortak bir mirasın paylaşıldığını ve ortak bir tarihe sahip olunduğunun göstergesi olduğunu söyledi.