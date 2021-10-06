​Çin’deki borç krizi büyüyor

Küresel piyasalar Çin’de emlak sektöründe yaşanan nakit krizin gözünü çevirdi. Çinli inşaat ve gayrimenkul şirketi Evergrande’nin ardından, emlak geliştirme şirketi Fantasia Holdings Group da 206 milyon dolar tutarındaki borcunu zamanında ödeyemedi. Şirketin uluslararası piyasalarda işlem gören dolar cinsi tahvilleri dün yaşanan satışlarda piyasa değerinin neredeyse yarısını kaybetti. Refinitiv verilerine göre, şirketin Temmuz 2022 ve Ekim 2022 vadeli dolar cinsi tahvillerinin her biri yaklaşık 16 ile 19.5 cent arasında geriledi.

BORÇ ÖDEYEMEME RİSKİ ARTIYOR

Çinli emlak geliştirme şirketi Fantasia Holdings, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ödeme yapamamasının grubun finansal durumuna yapacağı muhtemel etkisini değerlendireceğini belirtti. Fantasia, 20 Eylül’de yeterli işletme sermayesine sahip olduğunu ve likidite sorunu yaşamadığını açıklamıştı. Çin emlak sektöründe yaşanan stres işaretleri, düşük notlu emlak geliştirme şirketlerinin son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkan tahvil faizleri ile karşı karşıya kalmalarıyla yayılıyor.

YÜKSEK FAİZ DE TETİKLİYOR

Dünyanın en borçlu emlak geliştirme şirketi Evergrande, ülkenin en büyük yeniden yapılandırmalarından biri olmaya doğru ilerliyor. Bu durum, borç çevirme krizinin piyasaların geneline yayılma endişelerini artırıyor. Çin’de hükümetin, konut piyasasını soğutmaya yönelik tedbirleri satışların azalmasına yol açıyor. Son günlerde diğer emlak şirketlerinde de zorluklar olduğu iddia ediliyor. Çin basınında yer alan habere göre, sıkıntıya düşen bir diğer dev gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande ise gayrimenkul yönetim biriminin hisselerinin yarısını Hopson Development’a 5 milyar doların üzerinde bir tutara satacak.

REKLAM

FITCH VE MOODY’S NOT DÜŞÜRDÜ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, hafta başında Fantasia Holdings’in kredi notunu birkaç basamak düşürerek yatırım yapılabilir seviyenin çok altı olan CCC-‘ye düşürmüştü. S&P Global Ratings, yaklaşan itfalarla birlikte şirketin önümüzdeki birkaç haftalık dönemde güçlü bir ödeme planı uygulayamayabileceğine ilişkin risklerin artmasını işaret ederek, 29 Eylül’de şirketin kredi notunu B’den CCC’ye indirdi. Moody’s Investors Service de şirketin notunu bir basamak indirerek B3 seviyesine düşürmüştü. Fantasia geçen hafta, 100 milyon dolar tutarında özel tahsisli tahvilinin anapara ve faiz ödemesini gerçekleştirdiğini açıklayarak, fonların transferinin yapılmadığı yolundaki bir haberi yalanlamıştı.

KÖMÜRDE KREDİLERE SERBESTLİK

Çin, kritik kış ayları öncesinde bankaların kömür ve elektrik üreticilerine açtığı kredi kesmesini yasakladı. Çin Bankacılık ve Sigortacılık Düzenleme Komisyonu, yayımladığı yazılı açıklamada, “Bankacılık ve sigorta kurumlarını, kömür ve elektrik arzını artırmak için yerel hükümetlerle etkin iş birliği içinde Şansi, Şensi, İç Moğolistan ve Sincan’daki ana kömür üretim merkezlerini ve kilit kömür işletmelerini desteklemeye çağırıyoruz” çağrısı yaptı. Çin’de geçen hafta 31 eyalet ve bölgenin 20’sinde aralıklı elektrik kesintileri yaşanmıştı.