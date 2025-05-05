Çin'den gelen ayakkabı ve mutfak eşyası zehir saçıyor

Ayakkabı ile ev ve mutfak eşyası üreticileri özellikle Çin’den e-ithalat yoluyla yurda giren ürünlerde kanserojen riski yüksek kimyasal maddeler bulunduğunu belirterek, bunun önüne geçilmesi talebinde bulundu. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten ile Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, Ticaret Bakanlığı ile yaptıkları görüşmelerin ardından bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl Çin’de faaliyet gösteren Türkiye’de temsilcisi bulunmayan bir platformdan vatandaşların 7-8 milyon çift ayakkabı siparişi verdiğini anlatan TASD Başkanı Berke İçten, bu ayakkabıların kanserojen ve alerjen riski taşıdığı konusunun araştırılması noktasında Bakanlıkla görüşme yaptıklarını kaydetti.





KALİTESİZLER VE TESTTEN GEÇMİYORLAR

Türkiye ayakkabı sektörünün yurt dışından gelen kalitesiz ayakkabılarla mücadele ettiğini ifade eden İçten, “Özellikle Uzak Doğu menşeli çok yoğun satış yapan bir e-ticaret sitesinin etkisi altındayız. Bakanlığımız bizim de girişimlerimizle gümrüksüz alışveriş limitini 150 avrodan 30 avroya indirdi. Şimdi kargo bedelini de bunun içerisinden düşerek birtakım revizyon yapılması da gündemde ama yine ilanlara bakıyorsunuz 200-400 liraya ayakkabı satıyorlar. Gelen ayakkabıların kalitesi çok düşük. Bunlar herhangi bir testten de geçmiyor. Testler yapıldığında çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek malzemelerin kullanıldığının görüleceğini tahmin ediyoruz. Kanserojen, alerjen maddeler içeren birtakım malzemeler kullandıklarını biliyoruz” diye konuştu.





SEKTÖRÜMÜZ KAN KAYBEDİYOR

Ayakkabı sektöründe 2021-2022’de 380 bin dolaylarında olan istihdamın bugün 250 binin altına gerilediğini anlatan TASD Başkanı İçten, “130 bin kişilik istihdam kaybı var. Bunda halk sağlığını tehdit eden e-ithalat sorunu başı çekiyor. İhracatımız 1.2 milyar dolar seviyelerinde, ithalatımız çok uzun yıllardan sonra geçen yıl 1.7 milyar dolara yükseldi. İç piyasadaki üretimimizi de düşünecek olursak 5.5-6 milyar dolarlık bir katma değer yaratan sektörüz” değerlendirmesinde bulundu.





Yerli üreticinin korunması lazım

EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger ise vatandaşların mutfaklarda kullandığı küçük elektrikli aletlerdeki riske dikkat çekti. Özger, “Özellikle Çin’den e-ithalat yoluyla yurda giren gümrüksüz alışverişler birçok riski beraberinde getiriyor. İş öyle boyutlara vardı ki ülkeye giren özellikle elektrikli küçük mutfak eşyaları içerisinde yer alan blenderlar, mutfak robotları, meyve sıkacakları, kettle ve su ısıtıcılar gibi birçok eşyanın daha ilk kullanımda çöpe gittiğini görüyoruz. Sıkı önlemler alınarak yerli sanayicinin Türkiye’de temsilcisi dahi olmayan bu türden yapılara karşı korunması gerekmektedir” dedi.



