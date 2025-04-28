Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor

Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an, ülkenin büyüme hedefine ulaşmak, küresel ekonomiye istikrar ve ivme kazandırmak için daha proaktif ve etkili politikalar izleyeceklerini söyledi.

Analistler, Çin tarafının piyasaları desteklemek için attığı adımların yatırımcıların risk algısını düşürdüğünü kaydederek, ABD ile ticaret konusunda anlaşmaya varılması durumunda bölgedeki ekonomik aktivitede önemli artışların izlenebileceğini kaydetti.

Hindistan ve Pakistan arasındaki artan gerilim de bölgede yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 artışla 35.831 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükselişle 2.548 puandan kapandı.