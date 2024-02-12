Çinli SAIC yatırıma sıcak

Geçtiğimiz yıl 15 bin adede yakın satışa imza atan MG Türkiye’nin de distribütörü Doğan Trend Otomotiv yıllık değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin MG’nin üreticisi olan Çinli otomotiv devi SAIC Grubu’nun yapacağı yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

3 AYDIR YATIRIM TEMPOSU ARTTI

SAIC’in geçtiğimiz yıl 5,3 milyon adet otomotiv üretimine ve 1,2 milyon ihracata imza atarak sektöründe lider konumda olduğunu söyleyen Dağtekin, markanın Türkiye’ye yatırımla ilgili bakış açısını şöyle özetledi: “Fabrika yatırımıyla ilgili 2 senedir temposu artan bir şekilde çalışıyoruz. Son 3 ayda biraz daha hızlandı. Türkiye'de SAIC'in fabrikalarından birini, üretim tesislerinden birini kurmak için çabalıyoruz. Olumsuz giden bir şey yok.”

FRANSA VE ALMANYA İLE YARIŞ HALİNDEYİZ

Türkiye’nin otomotiv üretimi anlamında en önemli üretim kapasitesine sahip ülkelerden birisi olduğunun altını çizen Kağan Dağtekin, “Türkiye'ye ilgileri var ama biz sadece tek başımıza değiliz. Bu yarışta Almanya ve Fransa gibi ülkeler de var. Sonuna kadar uğraşacağız. Geçtiğimiz 2 hafta önce üst düzey bir delegasyon heyeti Türkiye'deydi. Heyet ile Sanayi Bakanı’mızı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’ni ziyaret ettik. Otomotiv tesislerimizi gezdirdik. Etkilendiler. Ama süreç devam ediyor ve biz vazgeçmeyeceğiz. Er ya da geç SAIC markasıyla Türkiye’de bir tesisini kuracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

7 BÖLGE 20 SERVİSTE 1-2 AYA DETAY NETLEŞİR

Elektrikli araçların ithalatında 7 bölge 20 servis şartında çelişen yerler olduğunu ve yönetmeliklerle bunun açıklığa kavuşacağını belirten Doğan Trend Otomotiv CEO’su Dağtekin, “Bu tesisleri kendimiz kurduğumuz anda bayilerimizle doğrudan rekabet eder hale geleceğiz. Bu anlamda emin olamadığımız, bıraktığımız yerler var. İnşallah kararda geri alım olur. Çok zorlayıcı. Yoksa büyük bir kaynak boşa gidecek. Tebliğ bu şekilde devam ederse kimseyi üzmeyecek bir formülle çözeceğiz” değerlendirmesinde bulundu. Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal ise, “Bayilerimizi mağdur etmeyecek, onlarıda içinde tutarak bir çözüm oluşturmanın çalışmalarını başlattık. Tahmin ediyorum tebliğ 1-2 ay içerisinde iyice ete kemiğe bürünebilir” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’YE ÖZEL MG7 ÜRETİLECEK

Tebliğden önce elektrikli model stoku yaptıklarını söyleyen Kağan Dağtekin, “Önlem alarak Avrupa’ya gidecek gemileri buraya çevirdk. Elimizde yıl ortasına yetecek kadar stok var. Tebliğle birlikte insanlarda soru işareti oluştu. Bunun alım ve satımı yasak değil. Herkes alıp binebilir. Bu algı yanlış” şeklinde ifade etti. MG7 modelini Türkiye’ye getrimek istediklerini belirten Dağtekin, “Çin’in bu model özelinde Avrupa'yla ilgili planları yoktu. Bize özel onay verdiler ve üretim için yatırımı yaptılar. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bu modeli getireceğiz” dedi.

MG4’ÜN REKLAMI GLOBALE ÇIKIYOR

MG4 için çektikleri reklam filminin Çin tarafından çok beğenildiğini dünyada gösterime gireceğinin altını çizen Tibet Soysal, “Avrupa’da ve diğer ülkelerde onlar da bu filmi kullanacaklar” dedi. Yeni getirecekleri modellere ilişkin bilgi veren Soysal, “Yeni MG3 ile hatchback segmentine giriş yapacağız. Temmuzda satışa çıkacağız. Diğer model ise Cyberster olacak” açıklamasını yaptı.







