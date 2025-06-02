Çinliye teşvik yerliye haksızlık

Yeni bir yüze kavuşan Renault Austral’in Barselona’da gerçekleşen Avrupa lansmanında konuşan MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş pazar, satışlar ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yatırım yapan Çinli markalara verilen teşvikleri de değerlendiren Çağdaş, bu noktada yerlilere haksızlık edildiğini söyledi.

VERİLEN ÖTV TEŞVİKİ HAKKANİYETLİ DEĞİL

Çinli üreticilerden herhangi bir rahatsızlık duymadıklarını ifade eden Berk Çağdaş, “Çinli markalardan niye rahatsızlık olsun. Olmaz. Yeter ki doğru ve hakkaniyetli bir rekabet olsun. Yani yoksa isteyen istediği malı getirip satsın Türkiye'de. Bunda bir sakınca yok. Verilen teşvikler anlamında bir haksız rekabet olduğunu düşünüyoruz. Mesela ÖTV teşviği. Türkiye'de üretim yapan başka markalar da var. Onlar böyle bir teşvikten faydalanamıyor. Biz mesela hibrit motoru modellerimizde üretmemize rağmen benzer teşviki alamadık. Dolayısıyla istediğimiz araç adetlerini satamadık. Üstelik motoru da kendimiz yapıyoruz burada” açıklamasında bulundu.

PERAKENDEDE ZAYIF TALEBİN SEBEBİ KREDİ

Pazarın rekor kırmasının yanında perakende tarafının zayıf gittiğini söyleyen Berk Çağdaş, kredilere de değindi. Çağdaş, perakende de yaşanan zayıf talebin birinci nedenleri arasında kredi olduğunu vurgulayarak, “Çünkü kredi yok. Perakende satışı arttırmanın yolu kredi vermektir. Bu sefer ne oluyor? Araç alamayan insanlar ikinci ele yöneliyor. Üretim devam ediyor. Bu bir yerde birikiyor. Basınç var bir yerde yani. Bakıyorsun çok aşırı tuhaf fiyat indirimleri falan geliyor. Perakende kötü ise fiyat indirimleri devreye giriyor. Bu bütün sektöre zarar veriyor. Stoklar artarsa kampanyalar da artar” ifadelerini kullandı.

FİYATLAR ENFLASYONUN

ÇOK AŞAĞISINDA Piyasalara bakıldığında döviz kurunun arttığını söyleyen Berk Çağdaş, “Şimdi normalde kur artıyor. Dünyada da üretim faktörlerine alakalı bir enflasyon var yani. Türkiye'ye araç ithal ederken veya Türkiye'de üretim yaparken karşılaştığımız maliyetlerdeki artışı yani üreticinin yansıtmaya çalıştığı artışları biz fiyatlarımıza aynen yansıtamıyoruz. Satılması gereken, olması gereken fiyat seviyelerinin hala aslında altında bu enflasyona göre. Enflasyonun altında gidiyor bizim fiyat artışlarımız” diye konuştu.

TÜRKİYE PAZARI YENİ MARKALARLA BÜYÜDÜ

Pazarın bu yıl da 1 milyonun altına düşmeyeceğini ifade eden MAİS Genel Müdürü , “Fakat pazar dikey olarak büyümüyor. Pazar yatay olarak büyüyor. Yatay olarak pazarın büyüklüğü ne demek? Payda büyüyor demek. Yani marka sayısı artıyor. Ama markalar pazar kaybı yaşıyor. İki sene önce 48 marka varken benim yüzde 15-16 Pazar payım vardı. Bugün 60 markayı geçmiş durumda ve benim pazar payım yüzde 13. Her bir marka, agresif bir fiyat stratejisiyle piyasaya giriyor. Ürün satmak için. Çin markaları özellikle, sübvansiyon yapıyor. Bu yüzden satışlarımız düşebiliyor. Pazarımız azalabiliyor. Aslında aynı adet aracı satıyoruz ama payda büyüdüğü için pazar payımız azalıyor” değerlendirmesini yaptı.

AUSTRAL’E YÜZ NAKLİ

Türkiye pazarında sunulduğu günden bu yana 18 bin adetten fazla satışa imza atan Renault’nun iddialı modellerinden Austral yüz operasyonu geçirdi. Markanın güncel imajına uygun hale getirilen Austral yalnızca bununla kalmayıp teknolojik yüklemeler de yapıldı. Yeni eklenen kamerayla sürücüyü yüzünden tanıyan Austral anında kendini ona göre ayarlayıp aracı kişiselleştirebiliyor. Yenilenen Austral’de 200 beygirlik E-Tech tam hibrit motor, gücü ve verimliliği dengeli biçimde sunarken; daha yumuşak vites geçişleri ve geliştirilmiş hızlanma performansı ile sürüş deneyimi önceki nesile göre optimize edildi. Yeni Renault Austral’in temmuz ayında Türkiye’de yollarda olması planlanıyor.







