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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi: Cari açığın azalmaya devam edeceğini öngörüyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi: Cari açığın azalmaya devam edeceğini öngörüyoruz

14:1111/10/2024, Cuma
AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dış ticaret açığındaki iyileşme ve hizmet gelirlerinin artmasıyla, cari açığın azalmaya devam edeceğini öngördüklerini açıkladı. Yılmaz, "Makroekonomik ve finansal göstergelerden aldığımız olumlu sonuçlar, uyguladığımız ekonomi programımızın etkinliğini göstermektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, azalan cari açığın, makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ettiğini bildirdi.


Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ağustos ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.


"Azalan cari açık, makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ediyor"
ifadesini kullanan Yılmaz, dış ticaret açığındaki iyileşmeye hizmetler dengesinin de destek vermesiyle cari işlemler dengesindeki olumlu gidişatın ağustos ayında da korunduğunu belirtti.

Yılmaz, cari işlemler dengesinin haziran ve temmuz aylarından sonra ağustos ayında da 4,32 milyar dolar fazla verdiğini, ağustos ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari açığın 11,25 milyar dolara gerilediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Makroekonomik ve finansal göstergelerden aldığımız olumlu sonuçlar, uyguladığımız ekonomi programımızın etkinliğini göstermektedir. Dış ticaret açığımızdaki iyileşme ve hizmet gelirlerimizin artmasıyla cari açığın azalmaya devam etmesini ve 2024 yıl sonunda cari açığın milli gelire oranı için OVP'de öngördüğümüz yüzde 1,7 hedefimize rahatlıkla ulaşmayı öngörüyoruz"



#ödemeler dengesi verileri
#Cevdet Yılmaz
#ekonomi

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