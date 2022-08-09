Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan et fiyatları için talimatı verdi Fiyatları düşürün
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan et fiyatları için talimatı verdi: Fiyatları düşürün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin kar amaçlı kurulmadığının altını çizerek, "Fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" dedi. Ayrıca Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye dana eti için de indirim yapılması talimatını verdi.

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Haber Merkezi Diğer
Dana etine indirim mi geliyor? Kuzu etinin kilosu ne kadar, kaç TL?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin dünkü Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerin kar amaçlı kurulmadığını belirterek, fiyatların düşürülmesi talimatını verdi. Başkan Erdoğan, Et ve Süt Kurumu'nun yaptığı yüzde 25'lik kuzu eti indiriminin dana eti içinde yapılması gerektiğini söyledi.

  • Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin kar amaçlı kurulmadığının altını çizerek, "Fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" dedi.

DANA ETİ İÇİN DE İNDİRİM GELİYOR

Erdoğan, vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgularken, bunun için Tarım Kredi Kooperatiflerinin fiyatlarını düşürmesini istedi. Özellikle kuzu etinde yapılan yüzde 25'lik indirimin dana eti için de yapılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, Tarım ve Orman Bakan Vahit Kirişçi'ye, "Tarım kredi kooperatifleri kar amaçlı kurulmadı, fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" dedi.

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KUZU ETİNE YÜZDE 25 İNDİRİM

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yapacağız. Et ve Süt Kurumu tarafından satılan kuzu etlerinde yüzde 25 indirim bugünden itibaren geçerli olacak." demişti.

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