Ekonomi Vatandaştan indirimli ete yoğun ilgi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vatandaştan indirimli ete yoğun ilgi

Et ve Süt Kurumu’nun küçükbaş etinde yüzde 25’lik indirimine tüketici büyük ilgi gösterdi. ESK’nın başkent Çankaya'da bulunan satış mağazasında kuyruk oluşurken ürünler sabahın erken saatlerinde tükendi.

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Muhammed Kurtar Yeni Şafak
​Vatandaştan indirimli ete yoğun ilgi
ETK

Uygulamadan duydukları memnuniyeti Yeni Şafak’a anlatan vatandaşlar, fiyatların dışarıya göre daha ucuz olduğunu söyledi. Ürünlerin günlük geldiğini vurgulayan vatandaşlar, güvenilir olduğu için tercih ettiklerini belirtti.

ESK'NIN 18 SATIŞ MAĞAZASI VAR

  1. Adana Et Kombinası
  2. Ağrı Et Kombinası
  3. Ankara Ulus Satış Mağazası
  4. Ankara Kızılay Satış Mağazası
  5. Ankara Yüzüncü Yıl (Merkez)
  6. Ankara Sincan Et Kombinası
  7. Bingöl Et Kombinası
  8. Denizli Satış Mağazası
  9. Diyarbakır Et Kombinası
  10. Erzincan Tavuk Kombinası
  11. Erzurum Et Kombinası
  12. Erzurum Gez Satış Mağazası
  13. İstanbul Beylikdüzü
  14. İzmir Satış Mağazası
  15. Sakarya Et Kombinası
  16. Sivas Satış Mağazası
  17. Van Satış Mağazası
  18. Yozgat Et Kombinası

Nihat Çelik
Nihat Çelik

MALİYETİ ESK ÜSTLENDİ

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, ESK’nın indirimlerinin son derece isabetli bir karar olduğunu söyledi. Yetiştiricilerden koyun ve kuzu alımlarını artırarak fiyatlarda istikrarı korumayı hedefleyen ESK’nin başarıya ulaşmasını arzuladıklarını belirten Çelik, “Biz istiyoruz ki hem yetiştiricimiz hem de tüketicilerimiz kazansın. En azından ortak bir paydada buluşsun. Kuzu eti satış fiyatlarında yapılan indirimin maliyetini ESK üstlenmiştir. Ancak maliyet unsurları da göz önüne alınarak yetiştiricilerimiz adına karkas et alım fiyatlarında da gerekli artışların yapılmasını bekliyoruz” dedi.

Küçükbaş hayvan yetiştiricileri ESK'nin kuzu eti fiyatına yaptığı indirimden memnun
EKONOMİ
Küçükbaş hayvan yetiştiricileri ESK'nin kuzu eti fiyatına yaptığı indirimden memnun
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