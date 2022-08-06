​Vatandaştan indirimli ete yoğun ilgi

Uygulamadan duydukları memnuniyeti Yeni Şafak’a anlatan vatandaşlar, fiyatların dışarıya göre daha ucuz olduğunu söyledi. Ürünlerin günlük geldiğini vurgulayan vatandaşlar, güvenilir olduğu için tercih ettiklerini belirtti.

ESK'NIN 18 SATIŞ MAĞAZASI VAR

Adana Et Kombinası Ağrı Et Kombinası Ankara Ulus Satış Mağazası Ankara Kızılay Satış Mağazası Ankara Yüzüncü Yıl (Merkez) Ankara Sincan Et Kombinası Bingöl Et Kombinası Denizli Satış Mağazası Diyarbakır Et Kombinası Erzincan Tavuk Kombinası Erzurum Et Kombinası Erzurum Gez Satış Mağazası İstanbul Beylikdüzü İzmir Satış Mağazası Sakarya Et Kombinası Sivas Satış Mağazası Van Satış Mağazası Yozgat Et Kombinası

Nihat Çelik



MALİYETİ ESK ÜSTLENDİ

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, ESK’nın indirimlerinin son derece isabetli bir karar olduğunu söyledi. Yetiştiricilerden koyun ve kuzu alımlarını artırarak fiyatlarda istikrarı korumayı hedefleyen ESK’nin başarıya ulaşmasını arzuladıklarını belirten Çelik, “Biz istiyoruz ki hem yetiştiricimiz hem de tüketicilerimiz kazansın. En azından ortak bir paydada buluşsun. Kuzu eti satış fiyatlarında yapılan indirimin maliyetini ESK üstlenmiştir. Ancak maliyet unsurları da göz önüne alınarak yetiştiricilerimiz adına karkas et alım fiyatlarında da gerekli artışların yapılmasını bekliyoruz” dedi.