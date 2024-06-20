Denizlere ‘park’ atağı

Türkiye, denizlerde yeni bir atılıma hazırlanıyor. Bu çerçevede ‘Mavi Ekonomi Deniz Sahası Planlaması’ hazırlanıyor. Artvin’den Hatay’a Türk karasularına yakın yerlerde deniz parkları kurulacak. Biyoçeşitlilik ve ekosistemin devamını amaçlayan çalışmalarda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler görev üstlenecek. Yapılacak çalışmadan sonra Türkiye kendi deniz parklarını ilan edecek. Böylece çevre ve deniz canlıları için yeni alanlar oluşturulacak.