Denizlere ‘park’ atağı

Türkiye, denizlerde yeni bir atılıma hazırlanıyor. Bu çerçevede ‘Mavi Ekonomi Deniz Sahası Planlaması’ hazırlanıyor. Artvin’den Hatay’a Türk karasularına yakın yerlerde deniz parkları kurulacak. Biyoçeşitlilik ve ekosistemin devamını amaçlayan çalışmalarda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler görev üstlenecek. Yapılacak çalışmadan sonra Türkiye kendi deniz parklarını ilan edecek. Böylece çevre ve deniz canlıları için yeni alanlar oluşturulacak.
DOĞAL HAYAT KORUNACAK
Ege, Akdeniz ve Karadeniz’de ilan edilecek deniz parklarında ilgili kuruluşlar ve üniversiteler çalışmada yapacak. Ekolojik devamlılığı sağlamak ve doğal hayatı korumak adına bir deniz bölgesinde ilan edilen alanlar anlamına geliyor. Deniz parkları ile deniz hayatının korunması hedeflenecek. Deniz parkı kavramı yaz başında Yunanistan'ın Ege Denizi’nde bu yöndeki girişimi ile kamuoyu gündemine geldi. Türkiye, Yunanistan’ın bu yöndeki olası adımına sert tepki göstermişti.