Depremden 40 gün sonra temeller atıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yapılacak afet konutlarının temel atma töreni dün gerçekleştirildi. Temel atma töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sındırgı ve Bigadiç'te köy evi, konut, iş yeri, ahır ve cami olmak üzere 531 bağımsız bölümün temellerinin atıldığını söyledi. Bakan Kurum, 29 Ağustos'ta İzmir'de yeni yuvaların temellerini, yangının üzerinden daha bir ay bile geçmeden attıklarını hatırlatarak, “Sözümüzü tutmanın, yeni yuvalarımızın temellerini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

EVLERİ GELECEK YIL TESLİM EDECEĞİZ

Yürütülen çalışmaları değerlendiren Bakan Kurum, “Elazığ, Malatya ve İzmir depremlerinde, Antalya ve Muğla yangınlarında, Sinop, Kastamonu ve Bartın sellerinde, hele hele asrın felaketinde yeni yuvalarımızı nasıl hızlıca teslim ettiysek İzmir ve Balıkesir'de de evlerinizi bir yıl içinde teslim edeceğiz” ifadesini kullandı. Depremin Türkiye’nin bir gerçeği olduğunun altını çizen Murat Kurum, bir daha aynı acıları yaşamamak için evlerin vakit kaybetmeden daha güvenli hale getirilmesi gerektiğine işaret etti.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SİYASET ÜSTÜDÜR

Murat Kurum, kentsel dönüşüm konusunda belediyelere görev düştüğünü belirterek, “Sizden beklentimiz açık ve nettir. Kısır gündemleri, milletin gerçekleriyle alakasız siyasi çekişmeleri, yersiz polemikleri bırakalım. Kentsel dönüşüm konusuna odaklanalım. Şunu asla unutmayın. Kentsel dönüşüm mücadelesi siyasetin değil yaşamın konusudur, hayatın konusudur” dedi. Kurum, her zamankinden daha aktif bir çalışmayı birlikte başlatma çağrısında bulundu.

SOSYAL KONUT ALANINDA YENİ PROJELER YOLDA

Bakan Kurum, AK Parti olarak daima proje, iş ve eser ürettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti: “Yüz binlerce yeni konut ve iş yerini inşa ederek vatandaşlarımızı güvenli evlerine kavuşturduk. 2002'den bu yana hızını hiç kesmeden ortaya koyduğumuz sosyal konut hamleleriyle bu ülkenin her evladını ev sahibi yapmak anlayışıyla çok çalıştık. Çok kısa bir süre sonra sosyal konut alanında yeni projelerimizi ve çok önemli bir adımı atacağız. Cumhurbaşkanımız, projemizin detaylarını milletimizle paylaşacak. Altyapısı ve sosyal donatısı olan yeni, sağlam konutlar yapacağız. Cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyasını, sosyal konut projesini Balıkesir'de de yapacağımızı buradan tüm Balıkesir'e müjdeliyoruz.”

Konutlar en kısa sürede tamamlanacak

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde temelleri atılan konutların nitelikli ve depreme karşı dayanıklı inşa edileceğini, en kısa sürede tamamlanarak ailelerin huzur ve güven içinde yaşayabileceği sıcak yuvalara dönüşeceğini belirtti. Sungur, Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen deprem sonrasında yaraların bir an önce sarılması için çalışmalara başlandığını dile getirdi.











