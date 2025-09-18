Kahve tutkunlarına kötü sürpriz: Yüzde 780 zamlandı

Latin Amerika’da, özellikle de Brezilya’da etkisini gösteren kuraklık, dünya genelinde kahve fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor.

Fiyatlar tarihi zirveyi gördü

Bu duruma gümrük tarifeleri ve navlun ücretleri de eklenince, küresel kahve fiyatları 4,24 dolar/pound seviyesine çıkarak tarihi zirveyi gördü.

Kahve tüketiminin neredeyse tamamını ithal eden Türkiye de bu fiyat artışlarından nasibini aldı.

Son 4 yılda yüzde 780 zam

Son 4 yılda kahve fiyatlarına yüzde 780’e varan zam yapıldı.

2021 yılında 12,5 TL olan bir fincan filtre kahve, 2025 itibarıyla 110 TL’ye ulaştı.

Fiyatların artması bekleniyor

Fiyatların yıl sonuna doğru artış göstermesi bekleniyor.

Fiyat artışlarında döviz bazlı ham madde tedarik ücreti ilk sırayı alırken, perakende de işletme giderlerindeki yükselişler de zamları etkiledi.

Türk kahvesinin fiyatı da bu artıştan nasibini aldı. 2024 yılında 80-90 TL olan bir fincan Türk kahvesi, yüzde 95 artışla 175 TL’ye çıktı. Bazı mekânlarda ise fiyat 200 TL sınırına dayandı.

Her yıl oran artıyor

Yılda kişi başına 1,5 kilogram kahve tüketimi bulunan Türkiye, 2015-2024 döneminde, kahve ithalatına 2 milyar 698 milyon 473 bin dolar ödedi.

İthal kahvenin, 2015’te 153 milyon 392 bin dolar olan faturası, aradan geçen 10 yılda yüzde 224,1 artarak 2024’te 497 milyon 91 bin dolara yükseldi.

Bu yılın ilk 6 ayında ise 472 milyon 151 bin dolarlık kahve ithal edildi. Bu rakamın yıllık bazda 800 milyon doları bulması bekleniyor.

Türkiye’nin kahve ithalatı özellikle pandemi sonrası ciddi artış gösterdi. 2021’in ardından ithalatımız her yıl yüzde 30-40 oranında büyüdü.

Yüzde 61'ı Brezilya'dan

Türkiye kahve ithalatının yüzde 61’ini Brezilya’da gerçekleştiriyor.

Bu ülkeyi Kolombiya, Guatemala, Etiyopya, Uganda , Hollanda ve İtalya’dan gerçekleştiriyor.

Ancak Hollanda ve İtalya’dan alınan kahveler, hazır paketli ürün olarak geliyor. Bu 2 ülke de ham kahveyi Brezilya’dan tedarik ediyor.



