Kahve keyfi zehir oldu: Balkonda kahve içerken neye uğradığını şaşırdı

"Kızım kaçtı ben ağacın arasında kaldım"





Olayla ilgili konuşan Ümriye Şengelir, "Balkonun köşesinde kahvemi içiyordum. Bir çıtırtı sesi geldi. Baktım ağaç üzerime doğru geliyor, kızım kaçtı, ben ağacın arasında kaldım. Ben de çok şükür önemli bir şey yok kollarım biraz acıdı, başıma darbe aldım" diye konuştu.