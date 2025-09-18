Yeni Şafak
Kredi kartı faiz oranlarında değişiklik

09:5018/09/2025, четверг
AA
Merkez Bankası kredi kartları işlemlerinde uygulanan faiz oranlarında değişikliğe gitti.
Merkez Bankası kredi kartları işlemlerinde uygulanan faiz oranlarında değişikliğe gitti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartları işlemlerinde uygulanan faiz oranlarında indirim yaptı.

TCMB tarafından hazırlanan "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesap faizlerinde 25 baz puan indirim yapıldı. Değişiklik kapsamında hesaplanan oranlar 24 Eylül 2025’te TCMB tarafından ilan edilecek ve 1 Ekim 2025'ten itibaren uygulanacak.

#TCMB
#Kredi Kartı
#Merkez Bankası
