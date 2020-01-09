Dijital takografa geçişte süre 6 ay uzatıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, yurt içinde taşımacılık yapan ve takograf kullanması gereken 2008 ve sonrası model araçlardaki analog veya elektronik takograf cihazlarının dijital takograf ile değiştirilmesi zorunluğu 10 Temmuz'a kadar uzatıldı. Söz konusu süre 31 Aralık 2019'da sona ermişti.



İçişleri Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 350 bin araçta dijital takografa geçilirken, 150 bin araçta henüz dönüşüm tamamlanmadı. Oluşan yoğunluk nedeniyle dijital takografa geçiş süresi 6 ay uzatılmış oldu.

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