Ekonomi Dijital takografa geçişte süre 6 ay uzatıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dijital takografa geçişte 6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de yayımlandı

Dijital takografa geçişte süre 6 ay uzatıldı

2008 ve sonrası model araçlardaki analog veya elektronik takograf cihazlarının dijital takograf ile değiştirilmesi zorunluğunda süre uzatıldı. Taşımacılık yapan ve takograf kullanması gereken araçlarda geçiş süresi 6 ay uzatma ile 10 Temmuz'a çekildi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 350 bin araçta dijital takografa geçilirken, 150 bin araçta henüz dönüşüm tamamlanmadı.

Haber Merkezi AA
Dijital takografa geçiş yapmayan çok sayıda kamyon sürücü yollarda kontak kapatmıştı.
Dijital takografa geçiş yapmayan çok sayıda kamyon sürücü yollarda kontak kapatmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, yurt içinde taşımacılık yapan ve takograf kullanması gereken 2008 ve sonrası model araçlardaki analog veya elektronik takograf cihazlarının dijital takograf ile değiştirilmesi zorunluğu 10 Temmuz'a kadar uzatıldı. Söz konusu süre 31 Aralık 2019'da sona ermişti.

  • İçişleri Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 350 bin araçta dijital takografa geçilirken, 150 bin araçta henüz dönüşüm tamamlanmadı. Oluşan yoğunluk nedeniyle dijital takografa geçiş süresi 6 ay uzatılmış oldu.

Trump'ın açıklamaları sonrası dolar güne nasıl başladı?
EKONOMİ
Trump'ın açıklamaları sonrası dolar güne nasıl başladı?

10 yıldır parkta tutulan araçlar çürüyor!
EKONOMİ
10 yıldır parkta tutulan araçlar çürüyor!
Bakan bitiş tarihini açıkladı

Bakan bitiş tarihini açıkladı

​Ankara-Sivas arasını 12 saatten 2 saate düşürecek.
Kura çekimi başladı

Kura çekimi başladı

Türkiye'den bu yıl 83 bin 430 kişi hacca gidecek.
Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Sultan Teyze engelli oğlunu yuvaya vermemek için mücadele verdi.
Süre 6 ay uzatıldı

Süre 6 ay uzatıldı

​Çok sayıda şoför yollarda kontak kapatmıştı.
İnternette<br>stok oyunu

İnternette
stok oyunu

​Parayı işletip 'ürün yok' yalanı ile iade ediyorlar.
Anlaşmayı<br>iptal edemez!

Anlaşmayı
iptal edemez!

​Türkiye-Libya anlaşması dengeleri değiştirmişti.
Uçaktan sonra<br>otobüs faciası

Uçaktan sonra
otobüs faciası

​İran'da bir otobüsün devrilmesi sonucu 20 kişi öldü.
Kilosu altınla yarışıyor

Kilosu altınla yarışıyor

Artvin'de tek tek toplanıyor, tam bir şifa deposu.
İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı

İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
ABD'den<br>mektup: Hazırız!

ABD'den
mektup: Hazırız!

İran'la gerilimin azaltılması için görüşmeye hazır.
Beşiktaş'a <br>sürpriz golcü

Beşiktaş'a
sürpriz golcü

​Paraguaylı futbolcu içim girişimler başladı.
Yardım isterken<br>dolandırılıyordu!

Yardım isterken
dolandırılıyordu!

​7 bin Euro'luk yardım için 700 TL para istediler.
Parkta çürüyorlar

Parkta çürüyorlar

​Otopark yetkilileri yasal düzenleme bekliyor.
Irak'ta iki patlama

Irak'ta iki patlama

ABD Büyükelçiliği'nin olduğu bölgeye füze atıldı.
Havalimanına saldırdı

Havalimanına saldırdı

Mitiga Havalimanı Hafter tarafından uçuşa yasak bölge ilan edildi.
ABD üslerine<br>füze yağdı

ABD üslerine
füze yağdı

​Kasım Süleymani suikastinin misillemesi 5 gün sonra gerçekleşti.
Libya'da ateşkes çağrısı

Libya'da ateşkes çağrısı

Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım projesi hizmete alındı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.