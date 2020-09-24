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Ekonomi Karadenizdeki doğalgaz keşfi sonrası şanslı 12 il Daha ucuza kullanacaklar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Doğalgaz keşfinin yüzleri güldüreceği 12 il: Daha ucuza kullanacaklar

Karadeniz'deki doğalgaz keşfi sonrası şanslı 12 il: Daha ucuza kullanacaklar

Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfi sonrası en fazla merak edilen soru çıkarılacak gazın faturalara yansımasının ne kadar olacağı iken dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı. Uzmanlar gazı çıkarma maliyetinin yanı sıra dağıtımı noktasında da ortaya çıkacak maliyetler göz önünde bulundurulduğunda keşfin yapıldığı bölgeye yakın olmasından kaynaklı ilk etapta Karadeniz'deki 12 ilin diğer illere göre çıkarılacak doğalgazı daha ucuza kullanabileceğinin altını çiziyor. Uzmanlar ayrıca keşfe yakın bölgelerin de ekonomik olarak hareketlenebileceğini, söz konusu bölgelere yatırımların artabileceğine işaret ediyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Karadeniz'deki tarihi keşfe yakın bölgedeki iller çıkarılacak gazı daha uygun maliyetle kullanacak.
Karadeniz'deki tarihi keşfe yakın bölgedeki iller çıkarılacak gazı daha uygun maliyetle kullanacak.

Karadeniz'deki doğalgaz keşfi sonrası enerjide dışa bağımlılık büyük oranda azalacakken gaz çıkarılmadan Türkiye'nin enerji faturasına ilk indirimin ise önümüzdeki yıl gelmesi bekleniyor.

Türkiye'nin gaz ithal ettiği ülkelerle sona erecek kontratların 2021 yılında yenileneceği belirtilirken kurulacak gaz pazarlığı masasına ise Türkiye'nin gaz keşfinden kaynaklı daha güçlü oturacağı ve masadan büyük bir indirimle kalkacağı öngörülüyor.

Zonguldak'ta açıklarında keşfedilen ve 2023 yılında karaya çıkarılacak 320 milyar metreküplük gazı vatandaşın faturasına ne kadarlık bir yansıması olacağı ise henüz net değilken Enerji Bakanı Fatih Dönmez ise çıkarılacak gazın ithal gazdan daha ekonomik olacağını ve fiyatların ise düşebileceğini bugünden söyleyebileceklerini belirtti.

320 milyar metreküplük doğalgaz keşfi Karadeniz'de Zonguldak açıklarında gerçekleşti.

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Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan uzmanlar dikkat çeken bir noktaya daha işaret ederek, Karadeniz'deki tarihi keşif sonrası çıkarılacak doğalgazın bir takım maliyetler göz önünde bulundurulduğunda ilk etapta 12 ilin daha ucuza kullanabileceğini öngörüyor.

DAHA UCUZA KULLANACAKLAR

Doğalgaz keşfedilen bölgeye yakın olan illerin çıkarılacak gazı daha ucuz maliyetle kullanabileceğine işaret eden

Enerji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Rahmi İncekara, ''Çevre illerin de bundan yararlanması söz konusu. Keşfin yapıldığı yer Türk Akımı'nın da geçtiği doğalgaz hattına da eklemlenebilir. Böyle bir avantaj da söz konusu. Rusya'dan gelen Türk Akımı projesinde Kıyıköy'e aktarılan iletim hattı var. Biz Zonguldak'taki keşfimizi Türk Akımı ile beslersek Türk Akımı'nın geçmiş olduğu illere de avantaj sağlamış olacak. Bu aynı zamanda Batı Karadeniz ve Marmara bölgesindeki illere pozitif olarak yansıyacak.'' dedi.

Doğalgaz keşfinin yapıldığı Tuna-1 bölgesi Karadeniz Ereğli'nin yaklaşık 150 km açığında bulunuyor.

Keşfin bulunduğu alana kurulacak platformla gazın 2023'e kadar karaya çıkarılması planlanıyor.

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12 İL OLUMLU ETKİLENECEK

Çıkarılacak gazın diğer gaz hatları ile kurgulanmasının bir maliyeti olacağı ve zaman alacağını da sözlerine ekleyen İncekara, ilk etapta gazın çıkarıldığı bölgeye yakınlığından kaynaklı Batı ve Orta Karadeniz'in sevkiyat, depolama gibi bir takım maliyetlerden kaynaklı avantajlı olduğunu bölgede yer alan başta Zonguldak olmak üzere Bartın, Düzce, Karabük, Bolu, Kastamonu, Sinop, Amasya, Ordu, Çorum, Tokat, ve Samsun'un fiyat noktasında diğer illere göre fiyat noktasında daha olumlu etkileneceğini söyledi.

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YATIRIMLAR ARTABİLİR

Gaz keşfinin ekonomik olarak yan aktivitelerinin de söz konusu olduğunu dile getiren İncekara, sözlerini şöyle sürdürdü;

''Aynı zamanda istihdamın artmasına yönelik pozitif bir hamle de olacak. O bölgelere daha fazla yatırım da çekilebilir. Enerji maliyetlerini ucuza kullandıkları için fabrikalar açılabilir, sabit sermaye gelebilir. Aynı zamanda buraların üretim üssü haline getirilmesi de söz konusu olabilir. Bölgenin hareketlenmesi açısında önemli.''

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