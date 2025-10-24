Doğanlar Mobilya’ya Çevre Etiketi Belgesi

Etkinlikte Doğanlar Mobilya Grubu, ‘Çevre Etiketi Belgesi’ alarak sektörde bir ilke imza attı. Doğanlar Mobilya Grubu Başkanı İsmail Doğan, yayımlanan sürdürülebilirlik raporlarıyla net sıfır hedefine doğru ilerlediklerini vurguladı. Doğan, Türk mobilya sektörünün milyarlarca dolarlık ihracat hacmiyle dış ticaret fazlasına katkı sağladığını ve geniş istihdam potansiyeliyle bölgesel ekonomilerin güçlenmesinde kilit rol oynadığını söyledi. Grup CEO’su Mutlu Erturan ise, tesislerde şimdiye kadar 8 GWh elektrik üretildiğini ve yıllık 11 GWh üretimle ihtiyacın tamamının karşılanacağını açıkladı. Erturan, inovasyon ve Ar-Ge'ye 106,6 milyon lira harcama yaptıklarını belirtti.