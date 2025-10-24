Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Doğanlar Mobilya’ya Çevre Etiketi Belgesi

Doğanlar Mobilya’ya Çevre Etiketi Belgesi

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:0024/10/2025, Cuma
G: 24/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Doğanlar Mobilya Grubu.
Doğanlar Mobilya Grubu.

Doğanlar Mobilya Grubu, 'Geleceğin Mobilyası' temalı Sürdürülebilirlik Konferansı’nda, sektör paydaşlarını bir araya getirdi.

Etkinlikte Doğanlar Mobilya Grubu, ‘Çevre Etiketi Belgesi’ alarak sektörde bir ilke imza attı. Doğanlar Mobilya Grubu Başkanı İsmail Doğan, yayımlanan sürdürülebilirlik raporlarıyla net sıfır hedefine doğru ilerlediklerini vurguladı. Doğan, Türk mobilya sektörünün milyarlarca dolarlık ihracat hacmiyle dış ticaret fazlasına katkı sağladığını ve geniş istihdam potansiyeliyle bölgesel ekonomilerin güçlenmesinde kilit rol oynadığını söyledi. Grup CEO’su Mutlu Erturan ise, tesislerde şimdiye kadar 8 GWh elektrik üretildiğini ve yıllık 11 GWh üretimle ihtiyacın tamamının karşılanacağını açıkladı. Erturan, inovasyon ve Ar-Ge'ye 106,6 milyon lira harcama yaptıklarını belirtti.



#Doğanlar Mobilya
#Ekonomi
#Sürdürülebilirlik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mescid-i Nebevi’nin gölgesinde