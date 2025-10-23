İslam Memiş 'İlk kez açıklıyorum' dedi: Gram altında şok tahmin o rakamlar için Türkiye'de bir ilk olacak

“Bu yükselişlerin yüzde 90 sebebi sosyal medya”





Memiş, sosyal medyanın altın piyasasındaki etkisine de dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:





“Bundan sonra da geçen hafta bizim Kapalı Çarşı piyasasında euro gram altın 6.290, ondan sonra gram altın 6.300 lira seviyesini kırdı. Piyasada altın kalmadı. Rafineler altın yetiştiremiyor. Herkes çılgınlar gibi yine 2023 yılında gördüğümüz senaryoları görüyoruz. Biz de bir yandan mücadele ediyoruz. ‘Yahu bir sabır, bir şey yok, korkmayın, manipülasyon var.’ Biz de mücadele ediyoruz, gitmesinler, canları yanmasın diye. Zaten buradaki manipülasyonun sebebi insanlara altın fiyatları düşmeyecek algısını yerleştirmekti ve çok başarılı oldular. Ama bu yükselişlerin en büyük sebebi, %90'ı ne biliyor musunuz? Sosyal medya. Yani mesela örnek verelim, 1 trilyon dolar para kazandınız bu manipülasyonda, örnek verelim, 200-300 milyon dolar reklam parası verseniz ne yazar? Çok büyük kazandılar.”