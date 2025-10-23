İslam Memiş 'İlk kez açıklıyorum' dedi: Gram altında şok tahmin o rakamlar için Türkiye'de bir ilk olacak

Haftalardır süren yükseliş trendi aniden son buldu, gram altın sert bir şekilde düştü. Bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “manipülasyon piyasası” uyarısında bulunarak sosyal medyanın yönlendirmelerine dikkat çekti. “Ortada savaş yok, kriz yok, ama fiyatlar uçtu. Bu tamamen manipülasyon.” diyen Memiş, kısa vadeli düşüşlere rağmen 2027’de gram altında 5 haneli rakamların görüleceğini söyledi.
Küresel piyasalarda sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e uygulamaya başladığı yeni vergi tarifesi altın piyasasında rekorları da beraberinde getirdi. Dünya genelinde ons fiyatları tarihi seviyelere çıkarken, Türkiye’de haftalardır süren yükseliş trendi ani bir düşüşle yerini sert kayıplara bıraktı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Türkiye’de yaşanan bu ani düşüşün “manipülasyon piyasası” kaynaklı olduğunu belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Memiş, altın fiyatlarındaki kısa vadeli dalgalanmalara rağmen 2027 yılı için rekor öngörüsünde bulundu.
“5 yıldır düzenli alım yapılıyor”
Memiş, çeşitli medya organlarında yer alan “Merkez Bankası altın alıyor” iddialarını değerlendirerek bu alımların zaten 5 yıldır düzenli olarak sürdüğünü ifade etti. “Ben özellikle yatırımcılara her zaman şunu sordum: Arkadaşlar ne oldu? Savaş mı var? Yok. Herhangi bir ekonomik problem mi var? Yok. Peki neymiş? Merkez bankaları altın alımı yapıyormuş. 5 yıldan beri alıyor. Her ay düzenli olarak zaten yazıyoruz kimin ne kadar altın aldığını.” dedi.
“Resmî veriler dikkate alınmalı”
A Haber canlı yayınında konuşan Uzman isim, kulaktan dolma bilgilerle hareket edilmemesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:
“Merkez Bankası'nın resmi böyle bir açıklaması var mı? Verileri geldi mi? Hayır. Kulaktan dolma şeyler bunlar. Ayrıca satması gayet doğal. Niye aldı ki? Turşusunu mu kuracak altının? İhtiyacı olduğu zaman satacak. Bu hafta piyasa haftası. Yarın saat 14.00'te Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Dalgalanmayı eşitlemek için satabilir, yatırım yapmak için satabilir. Cuma günü tekrar 81 vilayette 500.000 konut kampanyası başlayacak. Bunlar için TL'ye ihtiyacı olduğu için veya dövize ihtiyacı olduğu için satabilir. Gayet normal.”
“Tek başına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın altın satması altın ons fiyatını nasıl etkiler?” sorusuna da yanıt veren Memiş, sosyal medya üzerinden yürütülen manipülasyonlara dikkat çekti.
“Manipülasyon piyasası”
“En büyük bomba orada zaten. Şimdi az önce dedim ya, ortada bir şey yok, sudan bir şekilde 4.282 dolar seviyesine kadar yükseldi. Böyle arkasından bakıyoruz. Dedim ki: Arkadaşlar, şöyle oturun, sırtınızı şöyle yaslayın sağlam bir yere, sadece ekranı izleyin. Teknik ve mantık olarak okunmuyor. Tabii sosyal medyada şöyle olacak, böyle olacak, grafikler çizdiler, hepsi çöp. Geçerliliği yok. Çünkü manipülasyon piyasası. Bir gün yükseltir, bir gün düşürür ama sonuca bak, manipülasyon. Daha sonra ne yaptılar biliyor musunuz? Asya'da altın kuyrukları varmış, Avrupa'da altın kuyruk gümüş kuyrukları varmış. Pompaladılar, herkesi galeyana getirdiler, gaza getirdiler.” ifadelerini kullandı.
“Bu yükselişlerin yüzde 90 sebebi sosyal medya”
Memiş, sosyal medyanın altın piyasasındaki etkisine de dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:
“Bundan sonra da geçen hafta bizim Kapalı Çarşı piyasasında euro gram altın 6.290, ondan sonra gram altın 6.300 lira seviyesini kırdı. Piyasada altın kalmadı. Rafineler altın yetiştiremiyor. Herkes çılgınlar gibi yine 2023 yılında gördüğümüz senaryoları görüyoruz. Biz de bir yandan mücadele ediyoruz. ‘Yahu bir sabır, bir şey yok, korkmayın, manipülasyon var.’ Biz de mücadele ediyoruz, gitmesinler, canları yanmasın diye. Zaten buradaki manipülasyonun sebebi insanlara altın fiyatları düşmeyecek algısını yerleştirmekti ve çok başarılı oldular. Ama bu yükselişlerin en büyük sebebi, %90'ı ne biliyor musunuz? Sosyal medya. Yani mesela örnek verelim, 1 trilyon dolar para kazandınız bu manipülasyonda, örnek verelim, 200-300 milyon dolar reklam parası verseniz ne yazar? Çok büyük kazandılar.”
“Altın 5 haneli rakamları görecek”
İslam Memiş, 2027 yılına ilişkin çarpıcı bir tahminde bulunarak gram altının 5 haneli seviyelere ulaşacağını dile getirdi:
“Bunu ilk defa açıklıyorum bu stüdyolarda. Artık gram altını çok merak ediyorlarsa 2027 yılında Türkiye'de bir ilk yaşanacak. Gram altın dört haneli rakamlar tarih olacak, artık beş haneli rakamlara alışma zamanı.” dedi.
Memiş, fiziki altının her geçen gün daha zor ulaşılabilir hale geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Zaten niceliği değişmiyor. Bir de tersten düşünelim. 1 gramı 3.000 liraya alıyordun, 10 ay sonra 6.000 liraya alıyorsun. Seneye belki 10.000 liraya alacaksın. Altına zaten ulaşmak zor, imkânsız hale gelecek. Ve ben her zaman söylerim, kitaplarımda da yazdım. Fiziki altına son sahip olan nesil biziz. Yani istesen de ulaşamıyorsun. Bakın bu da önemli bir şey. Geçen hafta Kapalı Çarşı'ya herkes hücum etti. Dünyada herkes hücum etti. Fiziki altın var mı? Yok. Ulaşmak için ne yaptılar? 11.500 dolar işçilik verdiler. Seneye ne olacak bu işçilik? 20-30 bin dolar.”