Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Bakanlıktan su ürünlerine denetim: 10 ayda 127 milyon lira ceza kesildi

Bakanlıktan su ürünlerine denetim: 10 ayda 127 milyon lira ceza kesildi

11:1323/10/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Su ürünleri denetiminde 10 ayda 127 milyon lira ceza kesildi
Su ürünleri denetiminde 10 ayda 127 milyon lira ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, 1 Ocak - 17 Ekim döneminde 148 bin 538 su ürünleri denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sonucu 392 ton su ürünü ve 1866 av aracı ele geçirilirken, yasa dışı avcılık yapan 68 gemiye el konuldu. Düzenlemelere aykırı hareket edenlere toplam 127 milyon 12 bin 369 lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlık, su ürünleri kaynaklarının ve yaşam ortamlarının korunması, sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması amacıyla ülke genelinde denetimlere hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler 1 Ocak-17 Ekim döneminde 148 bin 538 denetim yaptı.

Denetimlerde, 392 ton su ürünü ile 1866 av aracına el konuldu. Düzenlemelere aykırı hareket eden 5 bin 518 kişi veya iş yerine ise toplamda 127 milyon 12 bin 369 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca, denetimler kapsamında, yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan 68 gemiye de el konuldu.




#para cezası
#su ürünleri denetimi
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#yasa dışı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 asgari ücret için beklenen iki oran! 22 bin 104 TL asgari ücret ne kadar olacak?