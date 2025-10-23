Bakanlıktan su ürünlerine denetim: 10 ayda 127 milyon lira ceza kesildi

Bu kapsamda ekipler 1 Ocak-17 Ekim döneminde 148 bin 538 denetim yaptı.

Denetimlerde, 392 ton su ürünü ile 1866 av aracına el konuldu. Düzenlemelere aykırı hareket eden 5 bin 518 kişi veya iş yerine ise toplamda 127 milyon 12 bin 369 lira idari para cezası kesildi.