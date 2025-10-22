Denetime takıldı: At arabasının sahibine 993 lira ceza kesildi

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro amirliği ekipleri, Alparslan Türkeş Meydanı’nda motosikletler üzerine trafik denetimi yaptı. Polis, denetim sırasında meydandaki yaya geçidine at arabası bırakıldığını fark etti. Ekipler, at arabası sahibi E.Ç.’ye ulaşarak ilgili maddeden 993 lira idari para cezası uyguladı. At arabası ise yaya geçidinden kaldırıldı.