Denetime takıldı: At arabasının sahibine 993 lira ceza kesildi

19:3622/10/2025, Çarşamba
DHA
At arabası ceza işleminin ardından yaya geçidinden kaldırıldı.
Edirne'de motosikletler üzerine trafik denetimi yapan polis, meydandaki yaya geçidine at arabası bırakıldığını fark etti. Ekipler, at arabası sahibi E.Ç.’ye ulaşarak ilgili maddeden 993 lira idari para cezası uyguladı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde yaya geçidine park edilen at arabasının sahibine 993 lira ceza uygulandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro amirliği ekipleri, Alparslan Türkeş Meydanı’nda motosikletler üzerine trafik denetimi yaptı. Polis, denetim sırasında meydandaki yaya geçidine at arabası bırakıldığını fark etti. Ekipler, at arabası sahibi E.Ç.’ye ulaşarak ilgili maddeden 993 lira idari para cezası uyguladı. At arabası ise yaya geçidinden kaldırıldı.



#Edirne
#Keşan
#At Arabası
