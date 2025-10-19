Yeni Şafak
Edirne'de alkollü sürücülerin karıştığı 2 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Edirne’de alkollü sürücülerin karıştığı 2 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

19/10/2025, Pazar
DHA
Her 2 kazayla ilgilide jandarmanın incelemesi sürüyor
Her 2 kazayla ilgilide jandarmanın incelemesi sürüyor

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde 2 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralanırken, her 2 araç sürücüsünün de alkollü olduğu belirlendi.

İlk kaza, dün akşam saatlerinde Keşan-Uzunköprü kara yolu Hamidiye köyü yakınlarında meydana geldi. H.O.’nun kontrolünü yitirdiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü H.O. ile araçta bulunan E.D. (31), V.M. (29) ve A.T. (25) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sürücü H.O.’nun 0.69 promil alkollü olduğu belirlendi.


İkinci kaza ise dün akşam saatlerinde Meriç-Uzunköprü kara yolu Hamidiye köyü yakınlarında meydana geldi. A.Ö. (42) idaresindeki araç sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü A.Ö., kaldırıldığı Uzunköprü Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. A.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü A.Ö.’nün 2.85 promil alkollü olduğu tespit edildi.




