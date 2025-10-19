Edirne’de alkollü sürücülerin karıştığı 2 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

İlk kaza, dün akşam saatlerinde Keşan-Uzunköprü kara yolu Hamidiye köyü yakınlarında meydana geldi. H.O.’nun kontrolünü yitirdiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü H.O. ile araçta bulunan E.D. (31), V.M. (29) ve A.T. (25) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sürücü H.O.’nun 0.69 promil alkollü olduğu belirlendi.