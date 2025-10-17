Çevirmede alkollü yakalandı: Aracına övgüler yağdırdı

Alkollü sürücü, aracının çekiciyle çekildiğini görünce çekilmesini istemedi. Aracını öve öve bitiremeyen sürücü Süleyman Ç., "Bu araç var ya çöplükte ölecek. Ben de 3 tane daha araba var. Bu arabayı kaldırmayın. Bu benim özelim ya. Bak böyle bir araba bu dünyada yok. Şu kapı sesine bak. Ne demek biliyor musun sen. Bana bu ses lazım. Arabamı almasınlar" dedi.