Çevirmede alkollü yakalandı: Aracına övgüler yağdırdı

Çevirmede alkollü yakalandı: Aracına övgüler yağdırdı

17/10/2025, Cuma
IHA
Alkollü sürücüye cezai işlem de uygulandı.
Alkollü sürücüye cezai işlem de uygulandı.

Bursa'da polis ekiplerinin denetiminde durdurulan alkollü bir sürücü, aracının çekiciyle çekildiğini görünce çekilmesini istemedi. Aracını öve öve bitiremeyen şahıs, "Bak böyle bir araba bu dünyada yok. Şu kapı sesine bak. Ne demek biliyor musun sen. Bana bu ses lazım. Arabamı almasınlar" dedi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince durdurulan alkollü sürücü, 1989 model aracını öve öve bitiremedi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Ankara Caddesi’nde sürücülere yönelik uygulama yaptı. Uygulama sırasında ekipler, şüphelendikleri 16 AVA 172 plakalı aracı durdurdu. Sürücüye alkometre testi yapıldı. 2.62 promil alkollü olan Sürücü Süleyman Ç.’ye (50) alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL cezai işlem uygulandı.

Aracını öve öve bitiremedi

Alkollü sürücü, aracının çekiciyle çekildiğini görünce çekilmesini istemedi. Aracını öve öve bitiremeyen sürücü Süleyman Ç., "Bu araç var ya çöplükte ölecek. Ben de 3 tane daha araba var. Bu arabayı kaldırmayın. Bu benim özelim ya. Bak böyle bir araba bu dünyada yok. Şu kapı sesine bak. Ne demek biliyor musun sen. Bana bu ses lazım. Arabamı almasınlar" dedi.



