Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk bacağından yaralandı

Bursa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk bacağından yaralandı

15:0116/10/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Köpeğin saldırdığı çocuk bacağından yaralandı
Köpeğin saldırdığı çocuk bacağından yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

Orhangazi Belediyesi sınırlarında Yeni Sölöz Mahallesi'nde yaşayan İ.A. (8), okula gitmek üzere evinden çıktı. Okul yolunda ilerleyen İ.A, sahipsiz bir köpeğin saldırısıyla bacağından ısırıldı.

Bölgedeki vatandaşlar tarafından köpeğin saldırısından kurtarılan çocuk, hastaneye götürüldü.

Bacağında derin yara oluşan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




#Bursa
#Köpek Saldırısı
#Orhangazi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖGG 117. DÖNEM SINAV TAKVİMİ: ÖGG sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak, belli oldu mu?