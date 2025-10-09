Yeni Şafak
Bahçelievler’de dehşet: Pitbull cinsi köpek sahibine saldırdı

19:059/10/2025, Perşembe
G: 9/10/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Bahçelievler'de bir kişi, Pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğradı. Kolundan ısırılan kişi yardım çığlıkları atarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Siyavuşpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta Pitbull cinsi köpeğiyle birlikte yürüyen bir kişi, kendi köpeğinin saldırısına uğradı. Ağızlıksız olan köpek, sahibinin kolunu ısırmaya devam etti. 

Acı içinde bağıran kişi çevredekilerden yardım istedi. Çevredekiler köpeğe su atarak müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve belediye ekipleri geldi. Kolundan yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, köpek belediye ekiplerince yakalandı.

Pitbull cinsi köpeğin sahibine saldırdığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. 

#Pitbull
#Bahçelievler
#Saldırı
#Köpek
