Bahçelievler’de dehşet: Pitbull cinsi köpek sahibine saldırdı

Olay, dün gece saatlerinde Siyavuşpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta Pitbull cinsi köpeğiyle birlikte yürüyen bir kişi, kendi köpeğinin saldırısına uğradı. Ağızlıksız olan köpek, sahibinin kolunu ısırmaya devam etti.