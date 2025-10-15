Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa'da otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Bursa'da otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

07:3915/10/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berkay S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berkay S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan bisikletli hastaneye kaldırıldı.

Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyol Caddesi'nde Caner E. (35) yönetimindeki 16 BVF 710 plakalı otomobil, bisikletli Berkay S'ye (13) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bisikletten düşen Berkay S. yaralandı.


Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.


Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berkay S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.




#bursa
#inegöl
#bisiklet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gözler KYK ek yurt başvurularında! KYK ek yurt başvuruları ne zaman alınacak?