Ciddi usulsüzlükler tespit edildi: MEB minik Berra'nın hayatını kaybettiği özel kreşi kapattı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 4 yaşındaki Berra Dizi’nin havuzunda boğularak hayatını kaybettiği özel kreşin faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi.

Raporda ağır tespitler bulundu

Edinilen bilgiye göre, Bakanlık müfettişleri tarafından hazırlanan raporda okulda ciddi ihmal ve usulsüzlüklere yer verildi. Raporda, kaçak öğretmen çalıştırılması, kaçak öğrenci istihdamı ve okul kurucusunun sorumluluklarını yerine getirmemesi gibi ağır tespitler bulundu.

MEB özel kreşi kapattı

Yapılan incelemeler sonucunda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulun faaliyetlerinin bugün itibariyle durdurulmasına karar verildi.

Okulun kapatılmasına gerekçe olarak, mevzuata aykırı faaliyetler ve yönetim ihmalleri gösterildi. Kararın ardından öğrencilerin ve velilerin durumuna ilişkin sürecin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütüleceği öğrenildi.







