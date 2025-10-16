Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Ciddi usulsüzlükler tespit edildi: MEB minik Berra'nın hayatını kaybettiği özel kreşi kapattı

Ciddi usulsüzlükler tespit edildi: MEB minik Berra'nın hayatını kaybettiği özel kreşi kapattı

19:0616/10/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Okulun kapatılmasına gerekçe olarak, mevzuata aykırı faaliyetler ve yönetim ihmalleri gösterildi.
Okulun kapatılmasına gerekçe olarak, mevzuata aykırı faaliyetler ve yönetim ihmalleri gösterildi.

Bursa'da dört yaşındaki Berra Dizi, özel bir kreşin havuzunda boğularak hayatını kaybetmişti. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin yürek yakan olaya ilişkin hazırladığı rapora göre okulda ciddi ihmal ve usulsüzlükler tespit edildi. Raporda, kaçak öğretmen çalıştırılması, kaçak öğrenci istihdamı ve okul kurucusunun sorumluluklarını yerine getirmemesi gibi ağır tespitler bulundu. MEB tarafından okulun faaliyetlerinin bugün itibariyle durdurulmasına karar verildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 4 yaşındaki Berra Dizi’nin havuzunda boğularak hayatını kaybettiği özel kreşin faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi.

Raporda ağır tespitler bulundu

Edinilen bilgiye göre, Bakanlık müfettişleri tarafından hazırlanan raporda okulda ciddi ihmal ve usulsüzlüklere yer verildi. Raporda, kaçak öğretmen çalıştırılması, kaçak öğrenci istihdamı ve okul kurucusunun sorumluluklarını yerine getirmemesi gibi ağır tespitler bulundu.

MEB özel kreşi kapattı

Yapılan incelemeler sonucunda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulun faaliyetlerinin bugün itibariyle durdurulmasına karar verildi.

Okulun kapatılmasına gerekçe olarak, mevzuata aykırı faaliyetler ve yönetim ihmalleri gösterildi. Kararın ardından öğrencilerin ve velilerin durumuna ilişkin sürecin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütüleceği öğrenildi.



#Bursa
#Özel Kreş
#Berra Dizi
#Boğulma
#Havuz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altında yeni rekor dalgası: Gram altın 6 bin liraya göz kırpıyor! İşte 16 Ekim 2025 güncel cumhuriyet, gram, çeyrek altın fiyatları