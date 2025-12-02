Evinizde varsa dikkat: 3 ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor

Pijama takımında kordon uzunluğu güvenlik standardını ihlal etti

Bir diğer toplatma kararı, Bross Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ürettiği Bross marka 3-4 Y Dream Big Baskılı Pijama Takımı için verildi.

Risk: Ürünün Boğulma (Ağız ve burunun dışından solunum yolunun tıkanması) riski taşıdığı belirtildi.

Güvensizlik nedeni: Pijama takımının bel bölgesinde yer alan fonksiyonel kordonun uzunluğunun 20 cm'den fazla olduğu saptandı. Bu durum, çocukların oyun veya günlük aktiviteleri sırasında kordonun bir yere takılması ve boğulma tehlikesi riski nedeniyle TS EN 14682 (Çocuk Giysilerinde Güvenlik - Kordon ve Büzme İpleri) standardına aykırı.