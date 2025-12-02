Evinizde varsa dikkat: 3 ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını tehlikeye atabilecek ürün ve firmalara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) listesine, üç farklı ürün eklendi. Bakanlık, söz konusu ürünler için toplatma ve piyasaya arz yasağı kararı verdi.
Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığı ve güvenliğini öncelikli tutan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini sürdürüyor.
Bakanlık, son denetimlerde GÜBİS üzerinden Barbie markalı bir çocuk giyim ürününün kullanım açısından güvensiz olduğunu belirledi.
Ürün, "Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.) ve yaralanmaya neden olabileceği gerekçesiyle yasaklandı.
İlgili ürün hakkında piyasadan da toplatılma kararı çıktı.
Küçük parça riski taşıyan pelüş çanta toplatılıyor
Galen Çocuk Tekstil Oyuncak Dış Ticaret Ltd. Şti. firmasına ait Jojo Pops marka Gri Pelüş Çanta (Yıldız Çanta) modeli, mekanik ve fiziksel özellikler açısından güvensiz bulunarak toplatılma kararı alınan ikinci ürün oldu.
Risk: Ürünün Boğulma (Ağız ve burunun dışından solunum yolunun tıkanması) ve yaralanma riskleri taşıdığı belirlendi.
Güvensizlik nedeni: Yapılan testler sonucunda, fermuar elciğinin tork testi sonrasında koparak küçük parça oluşturduğu tespit edildi.
Pijama takımında kordon uzunluğu güvenlik standardını ihlal etti
Bir diğer toplatma kararı, Bross Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ürettiği Bross marka 3-4 Y Dream Big Baskılı Pijama Takımı için verildi.
Risk: Ürünün Boğulma (Ağız ve burunun dışından solunum yolunun tıkanması) riski taşıdığı belirtildi.
Güvensizlik nedeni: Pijama takımının bel bölgesinde yer alan fonksiyonel kordonun uzunluğunun 20 cm'den fazla olduğu saptandı. Bu durum, çocukların oyun veya günlük aktiviteleri sırasında kordonun bir yere takılması ve boğulma tehlikesi riski nedeniyle TS EN 14682 (Çocuk Giysilerinde Güvenlik - Kordon ve Büzme İpleri) standardına aykırı.