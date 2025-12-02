Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: Eski futbolcu Gökhan Gönül ve illüzyonist Aref Ghafouri de gözaltında

Borsa İstanbul'da bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturdukları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda aralarında illüzyonist Aref Ghafouri ve eski futbolcu Gökhan Gönül'ün de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, BİST pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Yapay fiyat hareketleri oluşturuldu
Yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla, bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu tespit edildi.
İstanbul merkezli 5 ilde operasyon
Savcılığın gözaltı kararının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.