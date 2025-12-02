Yeni Şafak
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: Eski futbolcu Gökhan Gönül ve illüzyonist Aref Ghafouri de gözaltında

10:382/12/2025, Salı
G: 2/12/2025, Salı
DHA
İstanbul merkezli 5 ilde baskın gerçekleştirildi.
Borsa İstanbul'da bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturdukları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda aralarında illüzyonist Aref Ghafouri ve eski futbolcu Gökhan Gönül'ün de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, BİST pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Yapay fiyat hareketleri oluşturuldu

Yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla, bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu tespit edildi.

Soruşturmada, şüphelilerin
"suç işlemek amacıyla örgüt kurma”
ve
"bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı"
suçlarını işledikleri belirlendi.

İstanbul merkezli 5 ilde operasyon

Savcılığın gözaltı kararının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada
"Şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu isimli 7 kişinin tutuklu olarak Cezaevinde oldukları, şüpheliler Aref Ghafourı, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler ,Gökhan Gönül, Emrullah Şalk, Akif Koç isimli 12 kişinin gözaltına alındığı, 6 şüpheli hakkında ise yakalama, arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettiği"
ifade edildi.


#Borsa İstanbul
#manipülasyon
#SPK
