Kripto borsasında "Aralık Soğuğu" yaşanıyor: Bitcoin dibin dibini gördü daha büyük düşüşler bekleniyor

Piyasalar Aralık ayına zıt rüzgarların etkisiyle başladı. Fed’in "güvercin" tutumu ve faiz indirimi beklentileri altın fiyatlarını rekor seviyelere taşırken, kripto para borsaları yeni haftaya "kabus" gibi bir düşüşle giriş yaptı. 1 Aralık Pazartesi günü gram altın 5.812 TL seviyesini test ederken, Bitcoin ve Ethereum'da kayıplar derinleşti.