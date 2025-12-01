Kripto borsasında "Aralık Soğuğu" yaşanıyor: Bitcoin dibin dibini gördü daha büyük düşüşler bekleniyor

Kripto para piyasası, 1 Aralık sabahına adeta yere çakılarak başladı. Bitcoin, Asya işlemlerinde yüzde 6'ya varan sert kayıpla yatırımcısını şoka uğratırken, piyasalardaki negatif hava derinleşiyor. Altın fiyatlarının Fed desteğiyle 5 bin 800 TL'yi görerek yükselişe geçtiği Pazartesi gününde, kripto borsasında rüzgar tamamen tersine döndü ve gözler uzmanların 'daha büyük düşüşler gelebilir' uyarılarına çevrildi.
Piyasalar Aralık ayına zıt rüzgarların etkisiyle başladı. Fed’in "güvercin" tutumu ve faiz indirimi beklentileri altın fiyatlarını rekor seviyelere taşırken, kripto para borsaları yeni haftaya "kabus" gibi bir düşüşle giriş yaptı. 1 Aralık Pazartesi günü gram altın 5.812 TL seviyesini test ederken, Bitcoin ve Ethereum'da kayıplar derinleşti.
İşte altın, kripto para ve piyasaların genelindeki son durum:
Kripto Borsasında "Aralık Soğuğu"
Kripto para piyasası, 1 Aralık sabahına sert bir düşüşle uyandı. Asya işlemlerinde başlayan satış dalgasıyla Bitcoin, %6’ya varan değer kaybı yaşadı. Benzer bir tablo Ethereum cephesinde de görüldü; Ethereum fiyatı %7'ye varan düşüşle 2.812,26 doları gördü.
Yatırımcıyı endişelendiren uzun vadeli tablo ise şöyle:
Bitcoin: Son 3 ayda %23,02, yıl başından bu yana ise %8,46 değer kaybetti.
Ethereum: Son 3 ayda %34,78, yıl başından bu yana ise %15,9 eridi.
Ekim başında Bitcoin’in 126.251 dolar ile tarihi rekor kırmasının hemen ardından, yaklaşık 19 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyonun tasfiye edilmesi piyasayı kırılgan bir hale getirmişti.
Uzmanlar, düşüşün henüz bitmemiş olabileceği konusunda uyarıyor.
"80.000 Dolar kritik destek"
Piyasadaki karamsar havayı değerlendiren FalconX APAC Türev İşlemleri Sorumlusu Sean McNulty, daha büyük düşüşlerin kapıda olabileceğine işaret etti. McNulty, mevcut durumu şu sözlerle özetledi:
"Aralık ayı riskten kaçışla başladı. Bitcoin ETF’lerine zayıf girişler ve alım yönlü ilginin yokluğu en büyük sorun. Bu ay yapısal baskıların sürmesini bekliyoruz. 80.000 dolar bir sonraki kritik destek seviyesi olacak."