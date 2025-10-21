Edirne’de pastanede yangın paniği: Mahalleli sokağa döküldü

Edirne’de bir pastanede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın dolayısıyla büyük panik yaşayan mahalleli ise sokağa döküldü.

1 /7 Yangın, Edirne’nin Kocasinan Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede medyana geldi.

2 /7 Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde pastaneden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

3 /7 Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

4 /7 Yangın paniği yaşayan vatandaşlar ise sokağa döküldü.

5 /7 Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.



6 /7