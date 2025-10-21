Yeni Şafak
Edirne’de pastanede yangın paniği: Mahalleli sokağa döküldü

00:3421/10/2025, Salı
IHA
Edirne’de bir pastanede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın dolayısıyla büyük panik yaşayan mahalleli ise sokağa döküldü.

Yangın, Edirne’nin Kocasinan Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede medyana geldi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde pastaneden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. 

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. 

 Yangın paniği yaşayan vatandaşlar ise sokağa döküldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.


