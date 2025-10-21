Geldiklerinde nüfus 400'dü: Köyde kurdular göç tersine döndü! 8 ülkeye ihraç ediyor, ünlü futbol sahalarına rulo çim veriliyor

"Rulo çim, peyzajla ilgili olan alanlarda kullanılıyor"





Tesiste 5 bin dekar alanda rulo çim ürettiklerini anlatan Bulanık, şunları kaydetti:





"Hasat sonrasında burada ürettiğimiz çimi yurt içi ve yurt dışından talep eden müşterilerimize veriyoruz. Rulo çim, park ve bahçeler, siteler, futbol ve golf sahaları, yol, şev, geniş ve yeşil alan çalışmaları gibi peyzajla ilgili olan alanlarda kullanılıyor.

Çimle yapılan bir düzenlemeyi o alanın bir badanası gibi düşünebilirsiniz. Uygulandığı alanın güzelleşmesine katkı sunan çim aynı zamanda oksijeni de artırıyor."