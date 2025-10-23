Tarhana çorbası (Arşiv)
Tarhana sevenlere kötü haber. Denetim sonuçları geleneksel sofralara gölge düşürdü. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni tağşiş listesi "köy ürünü" etiketiyle satılan bazı markaların tarhanalarında yapay gıda boyası kullanıldığını ortaya çıkardı.
Gıda sahteciliği furyası, Anadolu’nun en geleneksel lezzetlerinden biri olan tarhanaya kadar uzandı.
Gıda boyası katmışlar
Tarım ve Orman Bakanlığı, 22 Ekim 2025 tarihli tağşiş listesiyle birlikte, "doğal", "ev yapımı" ve "köy ürünü" etiketiyle satışa sunulan bazı markaların tarhanalarında yapay gıda boyası tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlığın ifşa ettiği ürünler arasında en dikkat çekici markalardan biri,
Köyüm Tarhana – Zeliha Çıkıkcı
oldu. 31 Ocak 2025 ve 2 Eylül 2024 tarihlerinde yapılan laboratuvar analizlerinde, bu markaya ait ürünlerde gıda boyası kalıntısı bulundu.
- Aynı listede, Adem ve Celal Unlu Mamulleri – Satiye Bakır markasına ait "Doğal Köy Tarhanası" ürünleri de aynı gerekçeyle yer aldı.
