Tarımsal kirliliğe sıkı denetim

Hayvancılık işletmeleri için nitrat kirliliğini azaltmaya yönelik yeni kurallar da getirildi. Yılda bin 600 kg ve üzeri azot üreten işletmeler, nitrata hassas bölgelerde çevre dostu gübre depoları kurmak zorunda olacak. Gübrenin taşınması, depolanması ve kullanımıyla ilgili işlemler en az 5 yıl süreyle kayıt altında tutulacak. Gübrelerin biyogaz, kompost veya organik gübre üretiminde değerlendirilmesi teşvik edilecek.