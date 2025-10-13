Yeni Şafak
Tarımsal kirliliğe sıkı denetim

Tarımsal kirliliğe sıkı denetim

Merve Safa Akıntürk
04:0013/10/2025, Pazartesi
Tarımsal kirlilik için yeni yönetmelik geliyor.
Tarımsal kirlilik için yeni yönetmelik geliyor.

Türkiye’de tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan su kirliliğini önlemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğine karşı yeni bir yönetmelik değişikliğini yürürlüğe koydu.

Düzenleme, hayvansal gübre yönetimi, nitrata hassas bölgelerin yeniden belirlenmesi ve çevre dostu tarımsal uygulamaların zorunlu hale getirilmesi gibi başlıklarda önemli yenilikler getiriyor. Nitrata hassas bölgeler Bakanlık tarafından, hidrojeolojik tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan azot yükleri, su kalitesi izleme verileri dikkate alınarak belirlenecek.

KURALA UYANA UYGUNLUK BELGESİ

Nitrata hassas bölgelerde faaliyet gösteren çiftçiler için çevre dostu tarımsal uygulamalar artık zorunlu olacak. Bu uygulamalar, dengeli gübreleme, verimli sulama teknikleri, bitki koruma ürünlerinin bilinçli kullanımı, hayvansal gübrelerin doğru yönetimi gibi çevreyi koruyucu önlemleri kapsıyor. Bu kurallara uyan işletmelere “Çevre Dostu Tarımsal Uygulamalar Uygunluk Belgesi” verilecek. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 6 aya kadar uyum süresi tanınacak, gerekli düzeltmeler yapılmazsa belgeleri iptal edilecek.

GÜBRE BİYOGAZ OLACAK

  • Hayvancılık işletmeleri için nitrat kirliliğini azaltmaya yönelik yeni kurallar da getirildi. Yılda bin 600 kg ve üzeri azot üreten işletmeler, nitrata hassas bölgelerde çevre dostu gübre depoları kurmak zorunda olacak. Gübrenin taşınması, depolanması ve kullanımıyla ilgili işlemler en az 5 yıl süreyle kayıt altında tutulacak. Gübrelerin biyogaz, kompost veya organik gübre üretiminde değerlendirilmesi teşvik edilecek.

#Tarım
#kirlilik
#Ekonomi
#tarım ve orman bakanlığı
