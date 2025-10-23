Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

Yeni Şafak
Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 8 milyar 708 milyon dolar arttı.
Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 8 milyar 708 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası toplam rezervleri, 17 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 8 milyar 708 milyon dolar yükselişle 198 milyar 442 milyon dolara çıkarak rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz rezervlerini açıkladı. TCMB'nin verilerine göre döviz rezervleri 189 milyar 734 milyon dolardan 198 milyar 442 milyon dolara yükseldi.


Böylece rezervlerde 8 milyar 708 milyon dolarlık artış yaşandı.


Altın rezervleri 102 milyar 397 milyon dolardan 111 milyar 169 milyon dolara çıktı.


Döviz rezervleri 87 milyar 337 milyon dolardan 87 milyar 273 milyon dolara düştü.



