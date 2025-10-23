Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,36 puan ve yüzde 0,54 artışla 10.608,70 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 53,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,45 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,66 ile madencilik, en çok düşen yüzde 0,5 ile ulaştırma oldu. BIST 100 endeksindeki fiyatlamalarda yatırımcıların odağında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bugün açıklanacak faiz kararı bulunurken, endeks günün ilk yarısını pozitif seyirle tamamladı.