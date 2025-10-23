Yeni Şafak
TCMB Ekim ayı faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne oldu, faiz indirimi oldu mu?

TCMB Ekim ayı faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne oldu, faiz indirimi oldu mu?

14:0323/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini bugün TSİ 14:00'te açıkladı. TCMB Ekim ayı faiz kararı ne oldu, faiz indirimi oldu mu? İşte TCMB politika faizi kararı açıklamasının ayrıntıları.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı, günün en önemli ekonomi başlıkları arasında yer alıyor. Merkez Bankası politika faizi iç piyasanın yön arayışında etkiliyor. Para Politikası Kurulu (PPK) 2025 Ekim ayı faiz kararını açıkladı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 23 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te açıkladı.

TCMB EKİM AYI FAİZ AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 39,5'e çekti.

