Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini bugün TSİ 14:00'te açıkladı. TCMB Ekim ayı faiz kararı ne oldu, faiz indirimi oldu mu? İşte TCMB politika faizi kararı açıklamasının ayrıntıları.

1 /3 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı, günün en önemli ekonomi başlıkları arasında yer alıyor. Merkez Bankası politika faizi iç piyasanın yön arayışında etkiliyor. Para Politikası Kurulu (PPK) 2025 Ekim ayı faiz kararını açıkladı.

2 /3 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 23 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te açıkladı.