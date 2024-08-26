Dört yeni turistik hat geliyor

Türkiye, demir yollarındaki turistik tren hatlarını çeşitlendirerek artırıyor. Doğu Ekspresi, Diyarbakır Ekspresi, Batı Karadeniz (Tuz ) Ekspresi ve Tatvan Ekspresi ile turizme katkı sağlayan TCDD, yeni tren rotalarını seyahat severlerin ilgisine sunmaya hazırlanıyor. Konya-Adana Toros Ekspresi, Adana- Gaziantep Gastronomi Ekspresi, Göller Ekspresi, Efes Ekspres’inin 2025’te hayata geçirilmesi planlanıyor.





BU ROTADA HER ŞEY VAR

Efes Ekspresi’nin planlanan rotası Ankara, Konya, Nevşehir, Denizli ve İzmir şeklinde. Böylece turistler Konya’da inanç turizmi, Nevşehir’de peribacaları, Denizli’de Pamukkale, İzmir’de ise Efes antik kenti görerek yolculuğu denizde tamamlayacak. Bu rota bin km üzerinde.





GASTRONOMİ EKSPRESİ

Planlanan yeni rotalar arasında bulunan Gastronomi Ekspresi ise tarih ve doğaya meraklı olanların yanı sıra damak zevkine düşkünleri de misafir edecek. Gastronomi Ekspresi Adana-Gaziantep arası yaklaşık 200 km’de hizmet verecek. Bu turda bu şehirlerin zengin mutfak kültürü öne çıkacak. Toros Ekspresi ise Konya-Adana arasında turistik amaçlı hizmet verecek. Isparta-İzmir arası Göller Ekspres’i turizm seferlerine başlayacak.





ROTALAR SINIRLARI AŞACAK

Öte yandan demiryolu turizminde rotaların sınırları aşması için de çalışmalar yürütülüyor. İran, Azerbaycan ve Gürcistan arasında uluslararası turistik tren yapılması da planlanıyor. Hayata geçmesi durumunda, Türkiye’den başlayacak seferler bu ülkelerdeki şehirlerde noktalanacak. Bu kapsamda turistik trenlerin 12 aya yayılması planlanıyor.



