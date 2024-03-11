Döviz piyasasında dalgalanmaya ilişkin Bakan Şimşek'ten önemli açıklama: Geçici olarak görülmeli

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak önemli mesajlar verdi.
Fitch'in Türkiye'nin uzun vadeli döviz borç notunu B'den B+'ya, görünümü ise nötrden pozitife yükseltmesi, Türkiye'nin sağlam ekonomi politikalarının gücünü yansıtıyor.
Sağlam politikalar sürdürmeye ve yapısal reformları uygulamaya kararlıyız.
Fiyat istikrarını sağlamak birinci önceliğimiz olmaya devam ediyor.
Cari açık beklenenden daha hızlı daralıyor ve bu yıl GSYİH'nın yüzde 3'ünün çok altına inme yolunda.
Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı ağustos ayından bu yana 12 puan arttı. Programımıza olan güven arttıkça bu eğilim devam edecek.
TCMB, elindeki tüm araçları kullanarak enflasyon beklentilerini sabitleme kararlılığındadır. TCMB'nin enflasyonu düşürmesine yardımcı olmak amacıyla maliye politikasını sıkılaştırmaya devam edeceğiz. Özetle Eylül ayında açıkladığımız program beklendiği gibi çalışıyor.