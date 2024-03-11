Döviz piyasasında dalgalanmaya ilişkin Bakan Şimşek'ten önemli açıklama: Geçici olarak görülmeli

Mali sağlığın yeniden sağlanması da önemli bir hedeftir. Mali ivmenin bu yılın ilerleyen dönemlerinde gerilemesi bekleniyor ve gelir politikalarının daha destekleyici olmaya başlaması bekleniyor. Depremle ilgili harcamalar da dahil olmak üzere mali açığı gelecek yıl GSYİH'nın %3'ünün altına düşürmeye kararlıyız. Fiyat istikrarına ulaşmanın zaman alacağını akılda tutmak önemlidir.

Bu ayki yerel seçimlerin ardından Türkiye'nin, verimliliği artıracak ve rekabet gücünü artıracak reformları da içeren orta vadeli programını sürdürmek için seçimsiz uzun bir dönemi olacak. Döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmanın geçici olduğu değerlendirilmelidir.