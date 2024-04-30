Dünya birincisi proje Nişantaşı Koru’da teslimler başladı

DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin ‘sağlıklı ev’ konseptini lüksün merkezi Nişantaşı ile buluşturan Nişantaşı Koru’da adeta lüks teknelerin konfor ve estetiğinde bir yaşam dizaynına sahip ve sınırlı sayıdaki hemen teslim “özel daireler” satışa sunuldu.

50 yıl sonra bile değerine değer katacak bir eser inşa ettiklerini ifade eden, DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, teslime başladıkları Nişantaşı Koru’nun European Property Awards’tan aldığı ‘En İyi Proje Geliştirme Pazarlama’ ödülüyle dünya birinciliğini Nişantaşı’na getirdiğini söyledi.

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz

DAP Gayrimenkul Geliştirme vizyonu ve Emlak Konut güvencesiyle geliştirilen Nişantaşı Koru projesi, sadece 160 konuttan oluşan bir yaşam alanı olarak projelendirildi.

Nişantaşı bölgesinde ‘Bahçe Villa’ ve ‘Teras Villa’ konseptlerinin bir ilk olarak tasarlandığı hasılat şampiyonu proje, geçen yıl Avrupa’nın en prestijli gayrimenkul ödülleri arasında gösterilen ‘European Property Awards’tan ‘En İyi Konut’, ‘En İyi Rezidans Geliştirme’, ‘En İyi Mimari Rezidans Projesi’, ‘En İyi Peyzaj Mimarlığı’, ‘En İyi Çok Katlı Rezidans Projesi’, ‘En İyi İç Mekânda Özel Rezidans Tasarımı’, ‘En İyi İç Mimari’ ve ‘En İyi Proje Geliştirme Pazarlama’ kategorilerinde büyük ödüllerin sahibi olmuştu.

Nişantaşı Koru projesi dünya birinciliği elde etti

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Nişantaşı’da sadece Türkiye’de değil dünyada da parmakla gösterilecek bir proje geliştirdiklerini belirterek, şunları söyledi: “Bu projeyle, iki kıtayı birbirine bağlayan dünya başkenti İstanbul’umuzun gözbebeği Nişantaşı’nda, 50 yıl sonra bile değerine değer katacak bir eser inşa ettik. Dünyadan ve Avrupa’dan toplam 10 ödül alan Nişantaşı Koru, European Property Awards’tan aldığı ‘Dünyanın En İyi Proje Geliştirme Pazarlama’ ödülüyle, dünya birinciliğini Nişantaşı’na kazandırmış oldu. Teslimlerin başladığı projedeki özel dairelerimiz ile sakinlerimize şehrin merkezinde ve evlerinin konforunda bir havuz keyfi eşliğinde eşsiz Boğaz, koru ve Nişantaşı manzarasının tadını doyasıya çıkarma imkânı sunuyoruz.”

Lüks tekne mantığıyla insanın içini açan yaşam alanları

Nişantaşı Koru’daki üniteler, tamamen lüks tekne mantığıyla malzemelerin birbiriyle uyumlu olduğu, yaşam alanlarının en verimli şekilde kullanıldığı, kalitenin ve maksimum konfor anlayışıyla dizayn edildi. Projede bağımsız bölüm sayısı da az tutuldu. Kat yüksekliği 5 ila 10 kat arasında sınırlandırıldı. Konutlardaki tavan yüksekliği ise minimum 4 metre olarak planlandı. Bu sayede yüksek tavanlı, ferah ve insanın içini açan yaşam alanları tasarlandı.

Daire büyüklüğünde villa konseptli teraslar

Doğanın ‘iyileştirme’ gücünün ön plana çıkarıldığı Nişantaşı Koru projesinde temiz hava ve bol oksijen; daire büyüklüğünde olan villa konseptindeki teraslar, salonlar, yatak odaları ve mutfaklardan evlerin içine kadar ulaşıyor. Başta Ihlamur Kasrı olmak üzere komşu olduğu 60 bin metrekare alana sahip adeta küçük bir orman olan koru alanından gelen bol oksijen sayesinde, şehrin merkezinde olmasına rağmen, sakinlerinin kendini ormanda yaşıyormuş gibi zinde hissetmesini sağlıyor.

Sağlığın tam merkezinde

DAP Gayrimenkul Geliştirme, projeyi günümüzde önemi herkes tarafından çok daha iyi anlaşılan sağlık konusunu işin merkezinde tutarak geliştirdi. ‘Sağlıklı Ev’ konseptindeki Nişantaşı projesi; başta Amerikan Hastanesi olmak üzere Nişantaşı ve çevresindeki 100’e yakın hastane ve poliklinik, muayenehanelerle birlikte 500’e yakın sağlık birimiyle adeta sağlığın da tam merkezinde yer alıyor.

Yeşillikler içinde bambaşka bir atmosfer

Nişantaşı’nın toplam yeşil alanından daha büyük olan ve sağlık kurulunun önerilerini esas alarak tasarlanan projedeki 60 bin metrekarelik koru alanı, kentin kalbinde olsa da yeşillikler içinde bambaşka bir atmosfer oluşturuyor. İçinde gezilebilen bahçeleri ve 100 bin metrekare göz teması kurulabilecek doğa manzarasıyla tam bir koru yaşamı sunuyor.

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