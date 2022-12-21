Dünyada öncü: Bayraktar Kızılelma yurt dışından yoğun ilgi görüyor

Teknik testlerin ardından ilk uçuşunu gerçekleştiren milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma yurt dışında da büyüledi. Uzay ve savunma uzmanı Arda Mevlütoğlu, Kızılelma’ya dışarıdan da olumlu tepkiler geldiğini ifade etti. Mevlütoğlu, “Yurt dışında irtibatta olduğum havacılık çevrelerinde ‘büyük sürpriz’ etkisi oluşturdu. Kısa sürede uçması ve çok modern tasarım dizayn formuna sahip olması açısından da büyük ilgiyle takip edildiğini söyleyebilirim” dedi. Dünyada Kızılelma’ya muadil bazı projeler bulunduğunu anlatan Mevlütoğlu, “Amerika’nın X47’si, Rusya’nın Okhotnik gibi projeleri var. Bunlar henüz hizmete girmiş değil. Test ve geliştirme süreçleri devam eden projeler. Kızılelma’nın bu anlamda öncülerden biri olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

HAREKAT BAĞIMSIZLIĞINA DOĞRU

Yapay zekayla kontrol edilen Kızılelma’nın çok sofistike ve çok devrimsel bir platform olduğunu belirten Mevlütoğlu, “Yenilikçi bir anlayışla, tamamen farklı bir metodoloji ve farklı bir felsefeyle tasarlanmış bir uçak. Çok iddialı bir girişim olduğu için çok zorlu bir test süreci geçirecek” dedi. Mevlütoğlu, Kızılelma’nın çok büyük bir kuvvet çarpanı olacağını da söyledi. Kızılelma ve Milli Muharip Uçakla birlikte Türkiye’nin harekat bağımsızlığı elde edeceğini belirten Mevlütoğlu, şu noktaya dikkat çekti: “Türkiye hava kuvvetlerini şimdiye kadar tamamen ABD uçaklarıyla kurmuştu. Geliştirmişti ama bu anlamda hem Milli Muharip Uçak hem Kızılelma, tam bağımsızlığı elde etmenin vesilesi olabilir.”

Geleceğin savaş uçağı

Kızılelma’ya ABD’de yoğun ilgi var. Geçen hafta Kızılelma projesinin başarısını öne çıkaran haberlere yer veren Newsweek ve Forbes dergilerinin ardından bu sefer de savunma dergisi Defense News, Bayraktar Kızılelma’nın ilk uçuşunu haberleştirdi. “Türkiye’nin geleceğinin insansız savaş uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi” başlığıyla verilen haberde “Jet, 10 ay içinde prototipten ilk uçuşa geçti” ifadeleriyle de projenin hızına övgüde bulunuldu. ABD’nin öne çıkan kalemleri de yazılarında Kızılelma’ya dikkat çekti:

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- The Warzone yazarı Thomas Newdick: Kızılelma, ilk uçuşundan önce taksi seferlerini de içeren testlere eşlik eden görüntüler, bu benzersiz mürettebatsız hava aracını şimdiye kadarki en iyi şekilde görmemizi sağlıyor.

- The Defense Post yazarı Joe Saballa: Türkiye, sofistike savaş uçaklarının en büyük üreticisi olarak itibarını pekiştirmeye devam ediyor.

- The Newsweek yazarı Zoe Strozewski: Rusya’ya karşı savaşta Ukrayna’ya kritik tipte bir insansız hava aracı tedarik eden Türk şirketi, “insansız savaş uçağı” olarak tanımladığı yeni süpersonik insansız hava aracının ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.