Tüm dünyanın gözü TAYFUN'da: 'Ezber bozacak' diyerek dikkat çektiler
Tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken Türk savunma sanayi bu kez de Batı'nın radarına girdi. Belçika merkezli savunma ve güvenlik dergisi Army Recognition, Türkiye'nin Roketsan aracılığıyla geliştirdiği şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi TAYFUN'u yakın markaja aldı. TAYFUN'un Türkiye'yi seçkin füze teknolojisine sahip ülkeler arasına soktuğunu yazan Army Recognition haberinde, "Mach 5'ten (ses hızının beş katı) daha yüksek hızlarda seyahat etme kabiliyetleriyle tanımlanan hipersonik füzeler, benzeri görülmemiş hızları ve manevra kabiliyetleri nedeniyle modern savaşta oyun değiştiriciler olarak kabul ediliyor ve bu da onları tespit etmeyi ve durdurmayı oldukça zorlaştırıyor." ifadelerini kulandı.
Savunma alanındaki gücünü tüm dünyaya ispatlayan Türkiye etki gücünü hızla artırıyor. Roketsan tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi olan TAYFUN, Batı'nın da dikkatini çekti.
Türkiye'nin
yle, füze üreticileri kulübüne girerek yeni bir dönemin sinyalini verdiğine dikkat çeken Belçika basını,
“Yeni füzenin potansiyel menzili, Türkiye'ye yalnızca savunma açısından değil, aynı zamanda bu bölgelerdeki güç projeksiyon yetenekleri açısından da stratejik bir avantaj sağlayabilir.”
dedi.
Tayfun SRBM'nin hipersonik versiyonunun başarılı bir şekilde geliştirilmesi ve test edilmesiyle Türkiye, savunma yeteneklerini geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda küresel savunma alanında büyüyen teknolojik gücünün de sinyalini verdi.
Dünyanın yakından izlediği gibi, Türkiye'nin yeni hipersonik füzesi, 21. yüzyılın önde gelen askeri gücü olma hedefinde önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.
Türk savunma sanayisine ve Roketsan'ın çalışmalarına övgüde bulunan Belçika basını,
"Füze üretiminde uzmanlaşmış lider Türk savunma şirketlerinden Roketsan,
nin (SRBM) hipersonik versiyonunun geliştirilmesine ve testlerine başladı
ve
Türkiye'nin artan füze yeteneklerinde muazzam bir başarıya işaret etti."
ifadelerini kullandı.
Ezber bozan olarak kabul ediliyor
Ezber bozan olarak kabul ediliyor
Türkiye, yerli Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füzesini Karadeniz üzerinde test ettiğine vurgu yapılan yayında; Yayınlanan bilgilere göre, yeni hipersonik füze çeşidi Mach 5,5 hıza ulaşabiliyor ve bu da Türkiye'yi hipersonik füze teknolojisine sahip seçkin ülkeler arasında konumlandırıyor.
Mach 5'ten (ses hızının beş katı) daha yüksek hızlarda hareket etme yetenekleriyle tanımlanan hipersonik füzeler, benzeri görülmemiş hızları ve manevra kabiliyetleri nedeniyle modern savaşlarda ezber bozan olarak kabul ediliyor ve
bu füzelerin tespit edilmesi ve durdurulması oldukça zor.
Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısı ve TAYFUN'un yeni varyantından bahseden Avrupa basını,
"Tayfun füzesinin hipersonik versiyonunun geliştirilmesi, Türkiye'nin stratejik ve savunma yeteneklerini geliştirmeye yönelik büyüyen tutkusunun altını çiziyor.
Füze teknolojisi geleneksel olarak Türkiye'nin savunma politikasının önemli bir bileşeni olmuştur ve hipersonik yeteneklerin eklenmesi, füzenin caydırıcılık ve saldırı potansiyeline önemli bir katkı sağlamaktadır."
ifadelerini kullandı.
Hassas vuruş yetenekleriyle tanınıyor
Hassas vuruş yetenekleriyle tanınıyor
Tayfun füzesi, SRBM konfigürasyonunda, genellikle 300 ila 1.000 km arasındaki kısa menzillerdeki hassas vuruş yetenekleriyle tanınıyor
. Yeni hipersonik varyantla birlikte füzenin hızının artması, menzil ve öldürücülük açısından da gelişmesi bekleniyor. Roketsan, füzenin operasyonel menzili, faydalı yük kapasitesi veya manevra kabiliyeti veya karşı savunmadan kaçınma teknikleri gibi gelişmiş özelliklerine ilişkin ayrıntılı spesifikasyonları henüz yayınlamadı.
Roketsan'ın yüksek teknolojili silah geliştirmedeki becerisine dikkat çeken Belçika basını,
"Roketsan onlarca yıldır Türkiye'nin füze teknolojisindeki ilerlemelerin temel taşı olmuştur. 1988 yılında kurulan şirket, hava, kara ve deniz uygulamalarına yönelik çok çeşitli füzeler üretmiş ve Türkiye'nin savunma teknolojilerinde kendi kendine yeterli hale gelmesine katkıda bulunmuştur. Tayfun SRBM'nin hipersonik versiyonuyla elde edilen bu son başarı,
'ın yüksek teknolojili silah geliştirmedeki artan becerisini gösteriyor."
ifadelerini kullandı.
Hipersonik füzelerin geliştirilmesi, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya gibi ülkelerin bu ileri teknolojiye büyük yatırımlar yapması nedeniyle daha geniş bir küresel silahlanma yarışının bir parçasıdır.
Hipersonik füzeler, aşırı hızları ve çeviklikleri nedeniyle mevcut füze savunma sistemlerini bypass etme potansiyeline sahip ve bu da onları dünya çapında askeri cephaneliklerde en çok aranan yeteneklerden biri haline getiriyor.
Türkiye yeni bir dönemin sinyalini veriyor
Türkiye yeni bir dönemin sinyalini veriyor
Türkiye'nin hipersonik füze üreticilerinden oluşan bu seçkin kulübe girmesi, savunma duruşunda yeni bir döneme işaret ediyor.
Bu tür ileri teknolojiyi kullanma yeteneği,
Türkiye'nin özellikle Akdeniz, Orta Doğu ve çevre bölgelerdeki bölgesel güvenlik dinamiklerindeki konumunu muhtemelen güçlendirecektir.
Yeni füzenin potansiyel menzili,
Türkiye'ye sadece savunma açısından değil, aynı zamanda bu bölgeler arasındaki güç projeksiyonu açısından da stratejik bir avantaj sağlayabilir.
Tayfun SRBM'nin hipersonik versiyonunun başarılı bir şekilde geliştirilmesi ve test edilmesiyle Türkiye, savunma yeteneklerini geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda küresel savunma alanında büyüyen teknolojik gücünün de sinyalini verdi.
Dünyanın yakından izlediği gibi, Türkiye'nin yeni hipersonik füzesi, 21. yüzyılın önde gelen askeri gücü olma hedefinde önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.
ABD'li medya kuruluşu 'Füze test sahası inşa edecekler' diyerek duyurdu
ABD'li medya kuruluşu 'Füze test sahası inşa edecekler' diyerek duyurdu
Savunma alanındaki gücünü tüm dünyaya ispatlayan Türkiye etki gücünü hızla artırıyor.
ABD'li medya kuruluşu Bloomberg, Türk yetkililerin Somalili yetkililerle de görüştüğünü iddia ederek, Türkiye'nin balistik füze ve roket testleri için düğmeye bastığını Somali'de tesis kurmak için harekete geçtiğini yazdı.
Bloomberg, Somali'nin Afrika'nın doğu ucundaki stratejik konumunun, onu Hint Okyanusu üzerinde uzun menzilli füze testleri ve uzay roketi fırlatmaları için ideal kıldığına vurgu yaparak
"Türkiye uzun süredir küresel uzay yarışına katılmayı hedefliyor ve muhtemelen Somali'den yapılacak bir roket atışına hazırlanıyor"
ifadelerini kullandı.
'Gizlice üretildi'
'Gizlice üretildi'
Füze denemesi, uluslararası medyanın gündemine oturdu. ABD basınından Bloomberg,
"Türkiye, gizlice üretilen balistik füzeyi test etti"
diye yazdı.
Liman kenti Rize'deki havalimanından sabah saatlerinde yapılan ateşleme işlemi için mobil platformun kullanıldığı belirtildi.
Haberde,
"Tayfun olarak adlandırılan gizli füze projesi birkaç yıldır devam ediyor."
notuna yer verildi.
Kathimerini: Balistik füze denemesi
Kathimerini: Balistik füze denemesi
Yine Yunan basınından Kathimerini,
"Türkiye tehditleri tekrarladı, füze denemesi yaptı"
başlığını kullandı. Haberde,
"Türkiye, salı günü Karadeniz üzerinde kısa menzilli balistik füze denemesi yaptı.
" ifadesi kullanıldı.
Dünyayı 'Tayfun' paniği sardı: 458 saniyede hedefi vurdu
Dünyayı 'Tayfun' paniği sardı: 458 saniyede hedefi vurdu
Yerli füze 'Tayfun' ateşlendi, dünya gündemine bomba gibi düştü.
Yapılan test atışında hedefi tam isabet vuran Tayfun, başta Yunanistan olmak üzere birçok ülkeyi panikletti.
Türk uzmanlar ise TSK'nın elinde TAYFUN muadili bir füze bulunmadığı gerçeğine işaret ederek, Ankara'nın böylesine bir kabiliyete kendi imkanlarıyla ulaşmasının sahadaki dengeleri doğrudan değiştireceği görüşünde.
TAYFUN Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi
TAYFUN Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi
ROKETSAN tarafından geliştirilen TAYFUN, Türkiye'nin şu an için en uzun menzilli füzesi olarak kayıtlara geçti.
Şirketin, bu füzenin farklı konfigürasyonları üzerinde çalıştığı da biliniyor.
Gelecekte daha gelişmiş balistik füzelerin testleri için daha büyük çaplı test alanları gerekiyor.
TAYFUN Balistik Füze Sistemi
TAYFUN Balistik Füze Sistemi
Pek çok otorite tarafından menzili 300 kilometreye kadar olan balistik füzeler ‘Taktik Balistik Füze (TBM)’; 300-1000 kilometre arasında menzile sahip balistik füzeler ise ‘Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM)’ olarak tanımlanıyor.
TAYFUN, Türkiye’nin ilk Kısa Menzilli Balistik Füze’si oldu. Böylelikle 1990’lı yıllardan beri Taktik Balistik Füze kabiliyetine sahip olduğu bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, ilk kez bu alanda bir üst sınıfa çıkmış oldu.
Balistik Füze Nedir?
Balistik Füze Nedir?
Balistik füzeler; bir veya birden fazla kimyasal, biyolojik, nükleer ve/veya konvansiyonel (yüksek patlayıcılı) harp başlığı taşıyabilen ve bu başlıkları istenildiği takdirde farklı hedeflere de yöneltebilen füze sistemleridir.
Harp başlığı, motor, yakıt tankı, güdüm, kanatçıklar vb. birçok sistemlerden oluşan balistik füzelerden, hedef bölgeye genellikle sadece harp başlıkları ulaşır.
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