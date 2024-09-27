Savunma alanındaki gücünü tüm dünyaya ispatlayan Türkiye Afrika'da da etki gücünü hızla artırıyor. ABD'li medya kuruluşu Bloomberg, Türk yetkililerin Somalili yetkililerle de görüştüğünü iddia ederek, Türkiye'nin balistik füze ve roket testleri için düğmeye bastığını Somali'de tesis kurmak için harekete geçtiğini yazdı. Bloomberg, Somali'nin Afrika'nın doğu ucundaki stratejik konumunun, onu Hint Okyanusu üzerinde uzun menzilli füze testleri ve uzay roketi fırlatmaları için ideal kıldığına vurgu yaparak "Türkiye uzun süredir küresel uzay yarışına katılmayı hedefliyor ve muhtemelen Somali'den yapılacak bir roket atışına hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.