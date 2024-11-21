E-ticarette fiyat ayarına 'stop'aj

Sektörden gelen 'kayıt dışılık ve enflasyon artar' uyarılarını dikkate alan Bakanlık, yılbaşında yürürlüğe girmesi planlanan firmaların elektronik pazaryerlerinde yapacağı satışlardan peşinen gelir ve kurumlar vergisi stopajı alınması çalışmasını gözden geçirecek. Böylece e-ticarette olası fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle 1 Ocak'tan itibaren firmalar elektronik pazar yerlerindeki mağazalarından yaptıkları her bir satış için e-ticaret platformlarına gelir veya kurumlar vergisi stopajı verecek. Yeni yılda başlaması planlanan yeni sistem ile e-ticaret platformları, satıcılardan vergi kesintisi yaparak maliyeye ödeme gerçekleştirecek.