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E-ticarette fiyat ayarına 'stop'aj

E-ticarette fiyat ayarına 'stop'aj

Nur Banu Aras
04:0021/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüketicilerin e-ticarette fiyat artışına maruz kalmaması için stopaj düzenlemesini masaya yatıracak.

Sektörden gelen 'kayıt dışılık ve enflasyon artar' uyarılarını dikkate alan Bakanlık, yılbaşında yürürlüğe girmesi planlanan firmaların elektronik pazaryerlerinde yapacağı satışlardan peşinen gelir ve kurumlar vergisi stopajı alınması çalışmasını gözden geçirecek. Böylece e-ticarette olası fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle 1 Ocak'tan itibaren firmalar elektronik pazar yerlerindeki mağazalarından yaptıkları her bir satış için e-ticaret platformlarına gelir veya kurumlar vergisi stopajı verecek. Yeni yılda başlaması planlanan yeni sistem ile e-ticaret platformları, satıcılardan vergi kesintisi yaparak maliyeye ödeme gerçekleştirecek.


SEKTÖRDEN İTİRAZ

Bakanlık yapacağı çalışmanın enflasyona etkisini de hesaplayacak. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, mevcut düzenlemede e-ticaret ekosistemi açısından en kritik hususun tevkifat oranı olduğunu belirtirken, bu oranın binde 1 ila 5 arasında olmasını beklediklerini söyledi.




#e ticaret
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