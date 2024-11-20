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GES ve RES yatırımcısına teşvik

GES ve RES yatırımcısına teşvik

Uğur Duyan
04:0020/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
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Meclis gündemine alınan ve önümüzdeki hafta yasalaşması beklenen yeni kanun teklifine göre, Yapı Denetimi Hakkında Kanun’unda değişikliğe gidilecek.

Değişiklikle güneş enerjisi Santrali (GES) ve Rüzgar Enerjisi Santralinin (RES) basit nitelikte olması, insan sağlığına ve can güvenliğine karşı tehdit unsuru oluşturmaması nedeniyle yasa kapsamından çıkarılacak. Bu yapıların, can ve mal güvenliğini tehdit etmeyen basit yapılar olması kadar çok geniş inşaat alanına sahip olması da düzenlemenin gerekçeleri arasında gösterildi. Yatırımcısı üzerinde oluşturduğu yapı denetimi maliyeti de yüzde 50 azalacak. Enerji sektörüne ilişkin yatırımların ülke ekonomisi için stratejik önem arz etmesi nedeniyle, GES ve RES yapıları, bu alanda uzmanlaşmış kişiler eliyle denetlenecek.


RUHSAT SÜREÇLERİ

Enerji sektörüne ilişkin yatırımların ülke ekonomisi için stratejik önem arz etmesi nedeniyle, bu yapılara ilişkin inşa süreçleri hızlandırılacak. Bu yapıların alanda uzmanlaşmış kişiler eliyle denetlenmesine de imkan sağlanacak. Mevcut kanunda yapılacak değişiklikle, bu yapıların ruhsatlarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verecek. Ruhsat alma süreçleri kolaylaşacak. Ayrıca bu yapıların inşaat süreçlerinin denetimi uzman kişilere bırakılacak.

Öte yandan yapı denetimi hizmet bedelinin belirlenmesinde, yapı denetim firmalarına ve laboratuvarlara verilecek cezalara artacak.




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