GES ve RES yatırımcısına teşvik

Değişiklikle güneş enerjisi Santrali (GES) ve Rüzgar Enerjisi Santralinin (RES) basit nitelikte olması, insan sağlığına ve can güvenliğine karşı tehdit unsuru oluşturmaması nedeniyle yasa kapsamından çıkarılacak. Bu yapıların, can ve mal güvenliğini tehdit etmeyen basit yapılar olması kadar çok geniş inşaat alanına sahip olması da düzenlemenin gerekçeleri arasında gösterildi. Yatırımcısı üzerinde oluşturduğu yapı denetimi maliyeti de yüzde 50 azalacak. Enerji sektörüne ilişkin yatırımların ülke ekonomisi için stratejik önem arz etmesi nedeniyle, GES ve RES yapıları, bu alanda uzmanlaşmış kişiler eliyle denetlenecek.