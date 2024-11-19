Hedef üç yılda 10 bin konut

Şirket, aynı zamanda 300 milyon avroluk erişilebilir konut fonu kurmayı planlıyor. Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, bir yılda 7 farklı projede 2 binden fazla konutun arzını yaptıklarını, ayrıca 1.300 konutun arsa payının satışını tamamladıklarını kaydetti.
Hedeflerinin 3 yılda 1,3 milyar avro yatırım yaparak 10 bin konut üretimine başlamak olduğunu belirten Akbal, şu bilgileri verdi: "Vatandaşların konuta erişim sorununa çözüm üretebilmek için 2 yıldır çalışıyoruz. Bu modelin Amerika, Yeni Zelanda, Suudi Arabistan’da örnekleri bulunuyor. Arsa stokumuz artıyor, müşteri hacmimiz büyüyor; her 3 ayda bir yeni şantiyeye başlıyoruz, önümüzdeki dönemde bu süreyi 2 aya düşürerek daha hızlı ilerlemeyi planlıyoruz. 5 yıllık bir hedef olarak belirlediğimiz 10 bin konut planımızı 3 yıla çekmiş bulunuyoruz. Her yıl 3 binden fazla konut üretmeyi hedefliyoruz ve ilk yılımızda 2 bin konutu geçmeyi başardık."
Piyasada yastıkaltı arsa stoku olduğuna da dikkat çeken Faruk Akbal, “Büyük şirketlerin varlıklarında ciddi miktarda arsa mevcut. Bu kadar büyük bir arsa stoku olduğunu bilmiyorduk. Mesele arsayı bulmak değil, üretime kazandıracak yöntemler bulmak" açıklamasında bulundu.