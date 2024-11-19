Hedef üç yılda 10 bin konut

Hedeflerinin 3 yılda 1,3 milyar avro yatırım yaparak 10 bin konut üretimine başlamak olduğunu belirten Akbal, şu bilgileri verdi: "Vatandaşların konuta erişim sorununa çözüm üretebilmek için 2 yıldır çalışıyoruz. Bu modelin Amerika, Yeni Zelanda, Suudi Arabistan’da örnekleri bulunuyor. Arsa stokumuz artıyor, müşteri hacmimiz büyüyor; her 3 ayda bir yeni şantiyeye başlıyoruz, önümüzdeki dönemde bu süreyi 2 aya düşürerek daha hızlı ilerlemeyi planlıyoruz. 5 yıllık bir hedef olarak belirlediğimiz 10 bin konut planımızı 3 yıla çekmiş bulunuyoruz. Her yıl 3 binden fazla konut üretmeyi hedefliyoruz ve ilk yılımızda 2 bin konutu geçmeyi başardık."