İzmir'e bir milyar dolarlık kompresör yatırımı

İzmir’in en önemli üretim ve ihracat merkezleri arasında yer alan İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ), dünyanın en büyük kompresör üreticisi Çin merkezli Kaishan Group’un Türkiye’deki ilk yatırımına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 1956’da Çin’de kurulan ve 18 ülkede faaliyet gösteren Kaishan, İZBAŞ’ta 20 bin metrekare alanda yapacağı ve 1 milyar dolara mal olacak fabrika yatırımı ile başta jeotermal santralleri olmak üzere sanayi kuruluşlarında kullanılan kompresörleri üreterek dünyanın farklı coğrafyalarına ihraç edecek.





DÜNYANIN EN İYİ 500 ŞİRKETİ ARASINDA

Dünyanın “En İyi 500 Enerji Şirketi” ve Çin'deki “En İyi 100 Makine Üreticisi” arasında yer alan Kaishan Group, Çin’de yedi adet yüksek teknoloji yan kuruluşuna da sahip bulunuyor. Kaishan yatırımı hakkında bilgi veren İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, bu yatırımın sadece Bölge için değil Türk ekonomisi için çok kritik önemde olduğuna dikkat çekerek, yüzde 90 seviyesinde doluluk oranına sahip olduklarını, bu nedenle yeni yatırımlar için yaptıkları görüşmelerde seçici davrandıklarını belirtti.





İZMİR ENERJİ EKİPMANINDA MERKEZ OLMA YOLUNDA

Kaishan üst yönetiminin İZBAŞ’ı tercih etmesi nedenleri arasında Bölge’nin kusursuz altyapısı ve yatırımcılara sunduğu imkânların yanı sıra, nitelikli işgücüne ulaşımın kritik rol oynadığına dikkat çeken Sevimli, “İZBAŞ yönetimi olarak biz de sınırlı sayıda olan yatırım alanlarımızı, katma değeri yüksek üretim süreçlerine sahip yatırımlara tahsis etmek istiyoruz. İZBAŞ’ın yenilenebilir enerji sektörünün ekipman üretiminde bir kümelenme merkezi

olma vizyonu da Kaishan’ın yatırım kararında etkili ve belirleyici oldu” dedi.











