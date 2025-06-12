E.C.A. duvar tipi split klimalar ile yaşam alanlarınız daha konforlu

İnovatif iklimlendirme çözümleriyle kullanıcı isteklerine cevap veren E.C.A., Niobe Blue, Ecotech ve Spylos Pro serisi klimalar ile yaz mevsiminin en sıcak günlerinde kullanıcılara konfor deneyimi sunuyor. UV sterilizasyon özelliği, entegre Wifi modülü, uzun mesafe hava üfleyen güçlü fanı ile fark yaratan Niobe Blue klima, kullanıcı ihtiyaçlarına üst segment özelliklerle cevap veriyor.





Ecotech klima; 3D üfleme yapabilme özelliği, evaporatör kurutma sistemi ile 3 farklı mod ile çalışırken, 4 katmanlı özel filtresi sayesinde de insan sağlığına en uygun hava ortamını sağlıyor. Spylos Pro klima sağlık için temiz hava ve nem dengesini maksimize ederek, oda içinde oluşması mümkün olan bakteri ve mikroorganizmaların engellenmesine olanak sağlıyor.





Niobe Blue UV Sterilizasyon ile daha temiz hava

UV modunun devrede kalmasıyla yaşam alanınızda bulunan virüs ve bakterilerin etkinliklerini büyük oranda yok eden Niobe Blue klima, ortamın sterilizasyonunu kusursuz gerçekleştiriyor. Fan motoru, kanat yapısı ve güçlü üflemesinin uyumu sayesinde havayı uzun mesafeli ve eşit şekilde dağıtan Niobe Blue, tüm ortamı dengeli şekilde soğutuyor. Cihazın Self Clean modu toz ve yabancı partiküllere karşı evaporatörü temizlerken, Dahili Wİ-Fİ özelliği ile de kullanıcılarına uzaktan erişim imkanı sağlamaktadır.





Ecotech‘in 4 katmanlı özel filtresiyle insan sağlığına en uygun hava koşulları

Kullanıcıların konforu düşünülerek yüksek teknoloji ile tasarlanan Ecotech klima, “I feel” özelliği ile kullanıcısının konumunu tespit ederek bu konuma en uygun şartlarda iklimlendirme gerçekleştiriyor. Ürünün kullanıcı isteğine bağlı devreye alınan özel modu da ortam sıcaklığı 8°C’nin altında olduğunda devreye girerek ısı dengesini koruyor. Eco modu ile daha ekonomik, turbo modu ile de daha hızlı çalışan Ecotech, kullanıcı istekleri doğrultusunda en yüksek verimi veriyor. 4 katmanlı özel filtreye sahip cihaz, insan sağlığına en ideal hava koşullarını yaratıyor. Akıllı kanat yönlendirmesi sayesinde de soğutmada tavana, ısıtmada ise yere doğru üfleme yaparak maksimum verimle kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor.





Spylos Pro ile R32 soğutucu gazla sürdürülebilir ve çevre dostu kullanım

Son teknoloji donanımıyla desteklenen Spylos Pro klima, A++ enerji sınıfı ile enerji tüketimini azaltıyor. İçerdiği inverter teknolojisi ile soğutma konforunu artırıyor. Geliştirilen kompresör frekansı sayesinde sessiz çalışmaya olanak sağlayan Spylos Pro, R32 soğutucu gaz ile verimliliği üst düzey, sürdürülebilir ve çevre dostu bir görüntü sergiliyor. Spylos kolay temizlenebilen dizayn, rahat uyku modu, sessiz mod ve nem düzenleyici fonksiyonu ile kullanıcısının konforunu yükseltiyor.



