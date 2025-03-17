Elektrikli Karsan Avrupa’yı fethetti

Karsan’ın geçmişten bugüne kadar birçok markayla ortak üretime imza attığını vurgulayan Okan Baş, Oyak Renault’la birlikte yaptıkları Megane üretimini de değerlendirdi. Baş, “Megane üretiminde 3 vardiyaya geçtik. 2023’ten bu yana 87 bin adet Megane ürettik. Oyak Renault’la 2028’e kadar anlaşmamız var. Bu süre zarfında her yıl 55 bin adet Megane üreteceğiz. Biz şu anda kalite olarak zirveye çıktık. 2028 sonunda üretime devam etmek isterlerse biz de devam etmeyi isteriz” açıklamasını yaptı.