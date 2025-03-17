Elektrikli Karsan Avrupa’yı fethetti

Karsan Avrupa’ya sattığı araçlarla pazarda ilk 5’te yer aldı. Toplu taşıma araçları e-Atak ve e-Jest modelleriyle 5 yıldır Avrupa’da birinci olduklarını söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Son 5 yılda Avrupa’ya satılan toplu taşıma araçlarının yüzde 82’si Karsan markalı oldu” dedi.
Türkiye’nin yerli elektrikli toplu taşıma aracı üreticisi Karsan İstanbul’da gerçekleştirdiği toplantıyla ihracat hedeflerini ve üretim performansını açıkladı. Elektrikli araç satışında 1500 adedi geçtiklerini söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, Avrupa’da yükselen satış grafiklerinin önümüzdeki dönemde daha da artacağının altını çizdi.
3 KITADA 27 ÜLKEYE 1.500 ARAÇ SATTIK
Geçtiğimiz yıl Karsan’ın iş sonuçlarını açıklayan Okan Baş, “7 elektrikli toplu taşıma otobüs ve minibüsümüz var. Geçen yıl 540 adet satış yaptık. Üretimine başladığımız günden bu yana 3 kıtada 27 ülkeye 1500 elektrikli otobüs ve minibüs satışına ulaştık. Geçtiğimiz sene yüzde 45 büyüme ile 540 adet elektrikli otobüs ve minibüs satışı yaptık. Toplamda 296 milyon avro ciromuz var. Karlılıkta ise yüzde 28 artışla 55 milyon avroyu bulduk” dedi.
ELEKTRİKLİ AVRUPA’NIN YÜKSELEN YILDIZIYIZ
Avrupa’nın elektrikli araç dönüşümünde Karsan’ın yükselen yıldız olduğunu ifade eden Okan Baş, “Son 5 yılda Türkiye’den satılan 1258 elektrikli otobüsün 1033’ünü yani yüzde 82’si Karsan marka oldu. Avrupa’da toplamda pazar payımız yüzde 4,5’a ulaştı. Marka sırlamamız ise 8. Tüm bu rakamlarla Avrupa’da ilk 5 içindeyiz. Romanya’da 249 araçla ikinci, İtalya’da 205 araçla ikinci, Fransa’da 224 araçla dördüncü, İsviçre’de yüzde 10’luk pazar payıyla üçüncü ve Portekiz’de 77 adet araçla üçüncü sıradayız. Toplu taşıma araçları e-Atak ve e-Jest modelleriyle son 5 yılda Avrupa birincisiyiz” diye konuştu.
2032’DE 300 BİN ADET ELEKTRİKLİ PAZAR OLACAK
Dünyada toplu taşımada hızla yükselen elektrikli dönüşümün olduğunun altını çizen Karsan CEO’su sözlerine şöyle devam etti: “Dünya elektrikli toplu taşıma pazarı 2032’de 300 bin adetlere çıkacak. Bizde Karsan olarak bu alanda yatırımlarımızı artırıyor ve inovasyona ağırlık veriyoruz. İhtiyaçlara yönelik terzi usulü üretimler yapıyoruz. Elektrikli olmayan hiçbir projeye bir kuruş bile harcamıyoruz. 27 ülkede en iyi partnerlerle ortaklık kurup pazarın en bilinen markası haline geliyoruz. Bugün dünyada elektrikli otobüs diye arama yapıldığında ilk çıkan marka Karsan” yorumunda bulundu.
2 YILDA 87 BİN ADET MEGANE ÜRETTİK
- Karsan’ın geçmişten bugüne kadar birçok markayla ortak üretime imza attığını vurgulayan Okan Baş, Oyak Renault’la birlikte yaptıkları Megane üretimini de değerlendirdi. Baş, “Megane üretiminde 3 vardiyaya geçtik. 2023’ten bu yana 87 bin adet Megane ürettik. Oyak Renault’la 2028’e kadar anlaşmamız var. Bu süre zarfında her yıl 55 bin adet Megane üreteceğiz. Biz şu anda kalite olarak zirveye çıktık. 2028 sonunda üretime devam etmek isterlerse biz de devam etmeyi isteriz” açıklamasını yaptı.
400 MİLYON AVRO CİRO HEDEFLİYORUZ
- 2025'teki hedeflerini de özetleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “700 adet elektrikli toplu taşıma aracı satmayı hedefliyoruz. Böylece elektriklide toplamda 2200 adede ulaşacağız. Bu hedefler sonucunda 350 ile 400 milyon avro arasında ciromuz olacak. Öte yandan Türkiye’de 2025’in ikinci yarısında kazandığımız belediye ihalelerinde 62 adet e-Ata’yı Kahramanmaraş, Mersin ve Gaziantep’e teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.