Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere bayram ikramiyesiyle ilgili olarak "Meclis'ten geçince hesaplara yatacak" dedi.
Emeklilerin merakla beklediği yeni bayram ikramiyesi tutarı açıklandı.
Emekli bayram ikramiyesi bu yıl yüzde 33’lük artışla birlikte 4 bin liraya yükseltildi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in Pazartesi günü yaptığı açıklamada, emekli bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılacağı duyurulmuştu. Bu açıklamanın ardından gözler, Meclis'teki kanun düzenlemelerine çevrildi.
Torba yasa kapsamında, emekli bayram ikramiyelerinin Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Yasayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylaması ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, düzenleme yürürlüğe girecek.