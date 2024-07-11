Emekliye zam zirvesi bu hafta

Emekli taban aylıklarında yapılacak iyileştirmenin vergi paketindeki değişikliklerle ilişkin çalışmalar Ankara'da sürdürülüyor. Önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yapılan toplantıda vergi paketi çalışıldı. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de katıldı. Emekli aylıklarının artırılması için yapılacak toplantının tarihi ise henüz netleşmedi ancak bu hafta yapılacağı belirtiliyor. Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılacağı toplantıda; emekli zammının yüzdelik bazdaki oranı ve kaç kişinin bundan yararlanacağı belli olacak. En düşük emekli aylığında yüzde 20'lik bir artışı gidilmesi halinde 1 milyon 610 bin emekli, yüzde 30 olması halinde ise 3 milyon 890 bin emeklinin yararlanması bekleniyor. Emekli zammı bu toplantı sonrasında netleşecek. Külliye'de yapılacak toplantıda konuya ilişkin etki analizlerinin değerlendirilmesi ile zammın yüzdelik bazda kaç olacağı belli olacak. Üstünde durulan rakamın yüzde 20 ila yüzde 25 arasında olacağı ifade edildi. Emekli maaşlarında değişiklik içeren düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılacak sunumdan sonra kesinleşeceği ve Meclis gündemine bu gelişmeden sonra alınacağı öğrenildi.