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Ekonomi

Emekliye zam zirvesi bu hafta

Taban emekli aylığında süren iyileştirme çalışmaları kapsamında bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında önemli bir toplantı yapılacak. En düşük emekli aylığından faydalanacak emekli sayısı 1 milyon 610 bin ila 3 milyon 890 bin kişi arasında olabilecek.

Uğur Duyan
04:00 - 11/07/2024 jeudi
Güncelleme: 01:14 - 11/07/2024 jeudi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Emekli taban aylıklarında yapılacak iyileştirmenin vergi paketindeki değişikliklerle ilişkin çalışmalar Ankara'da sürdürülüyor. Önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yapılan toplantıda vergi paketi çalışıldı. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de katıldı. Emekli aylıklarının artırılması için yapılacak toplantının tarihi ise henüz netleşmedi ancak bu hafta yapılacağı belirtiliyor. Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılacağı toplantıda; emekli zammının yüzdelik bazdaki oranı ve kaç kişinin bundan yararlanacağı belli olacak. En düşük emekli aylığında yüzde 20'lik bir artışı gidilmesi halinde 1 milyon 610 bin emekli, yüzde 30 olması halinde ise 3 milyon 890 bin emeklinin yararlanması bekleniyor. Emekli zammı bu toplantı sonrasında netleşecek. Külliye'de yapılacak toplantıda konuya ilişkin etki analizlerinin değerlendirilmesi ile zammın yüzdelik bazda kaç olacağı belli olacak. Üstünde durulan rakamın yüzde 20 ila yüzde 25 arasında olacağı ifade edildi. Emekli maaşlarında değişiklik içeren düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılacak sunumdan sonra kesinleşeceği ve Meclis gündemine bu gelişmeden sonra alınacağı öğrenildi.


Bakan Bayraktar: Türkiye'nin yenilenebilir enerjide iddialı hedefleri var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji dönüşümü ve temiz enerji konularında Dünya Bankası ile iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin artırılmasının hedeflendiğini bildirdi. Bayraktar, Dünya Bankası Türkiye Enerji Dönüşümü Çalıştayı'nda yaptığı konuşmasında, mevcut proje portföyünün yanı sıra enerji dönüşümünü hızlandırmak için uluslararası finansal kuruluşlarla iş birliğinin ileri seviyeye taşınması gerektiğini söyledi. Bayraktar ayrıca, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide iddialı hedefleri olduğunu, Dünya Bankasının Türkiye'yi yakından takip ettiğini aktararak bu alanda kurulu gücü artırmak, somut hedefler ortaya koymak ve çeşitli projeleri hayata geçirmek aşamasında Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu ve diğer kuruluşlarla çalışmak istediklerini dile getirdi.


#Emekli zammı
#Ekonomi
#Cevdet Yılmaz
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